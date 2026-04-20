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娛樂 電視

王耿豪拍八點檔鬧烏龍！驚見正妹認錯人「尷尬到爆」

〔記者李紹綾／台北報導〕王耿豪強勢登場《豆腐媽媽》認錯正妹大鬧烏龍！徐千京對戲「被吸進去」驚呼：「看他表演到差點忘詞。」

王耿豪（右）在《豆腐媽媽》與徐千京（左）有多場對手戲。（民視提供）王耿豪（右）在《豆腐媽媽》與徐千京（左）有多場對手戲。（民視提供）

王耿豪加入八點檔《豆腐媽媽》，與徐千京展開多場精彩對手戲。他進劇組不到一週，便以強大的表演能量征服全場，不僅徐千京大讚其為「零距離前輩」，王耿豪也驚喜分享兩人初見面時「認錯人」的爆笑插曲，讓嚴肅的劇組瞬間充滿笑聲。

王耿豪（左）在《豆腐媽媽》與徐千京（右）有多場對手戲。（民視提供）王耿豪（左）在《豆腐媽媽》與徐千京（右）有多場對手戲。（民視提供）

王耿豪分享，第一次在棚內見到徐千京時其實鬧了個大烏龍，「我之前在臉書常看到她的照片，一直以為她是王晴，結果完全認錯人」，他笑說當下覺得超級不好意思，沒想到徐千京的反應超大器，不但沒生氣，還自嘲「我沒有王晴那麼漂亮啦」，開朗性格讓王耿豪印象深刻，直言：「她很大方，整個人很開朗，讓我瞬間鬆了一口氣。」

王耿豪在《豆腐媽媽》挑戰「愛誇美女」角色，逢正妹就稱讚，幽默設定讓人會心一笑。（民視提供）王耿豪在《豆腐媽媽》挑戰「愛誇美女」角色，逢正妹就稱讚，幽默設定讓人會心一笑。（民視提供）

談到合作感受，王耿豪大讚徐千京個性不計較、好相處，完全沒有新人的扭捏。他也觀察到對方在工作上的認真態度：「她每次到現場都是準備好的，台詞、情緒都很到位，即使遇到不熟悉的表演方式也很願意學、很謙虛，這樣的人到哪裡都會受歡迎。」

王耿豪在《豆腐媽媽》挑戰「愛誇美女」角色，逢正妹就稱讚，幽默設定讓人會心一笑。（民視提供）王耿豪在《豆腐媽媽》挑戰「愛誇美女」角色，逢正妹就稱讚，幽默設定讓人會心一笑。（民視提供）

面對前輩的稱讚，徐千京坦言壓力與幸運並存，她透露王耿豪進組第一天就主動溝通角色關係與拍攝流程，專業程度令人佩服。徐千京更自曝，有幾次對戲真的被對方的演技「吸進去」：「耿豪哥的人物塑造非常細緻，情緒與小動作都充滿層次感。好幾次我不自覺看他表演看到出神，甚至差點忘記下一句要講什麼。」

徐千京自招對戲時，會被王耿豪演技「吸進去」，看到出神差點忘詞。（民視提供）徐千京自招對戲時，會被王耿豪演技「吸進去」，看到出神差點忘詞。（民視提供）

王耿豪在劇中挑戰「愛誇美女」路線，看到漂亮女生就會忍不住稱讚，他笑稱這是一種「放大的喜歡」，希望讓觀眾看了會心一笑。而戲外徐千京也會拿這件事跟他開玩笑，兩人互動自然不尷尬，展現出極佳的默契。

作為演藝圈前輩，王耿豪對徐千京充滿期待，表示只要對方在表演上有需要，自己絕對樂意支持。他也語重心長地分享心境：「這一行很多感受是冷暖自知的，要能撐得住辛苦，很多事情都要慢慢消化，但只要肯努力，一定會走出自己的路。」

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