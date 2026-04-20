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娛樂 音樂

台語歌后李竺芯返鄉朝聖「台南五大天王」 曝恩師提前「看塔位」

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后「台南的女兒」李竺芯近日重返故鄉，攜手華語樂壇重量級製作人鍾興民與音樂人洪敬堯，親赴臺南許石音樂圖書館，致贈別具意義的《Suí水》限量黑膠唱片。

李竺芯返鄉贈《Sui水》黑膠 向許石大師致敬。（臺南市立圖書館提供）李竺芯返鄉贈《Sui水》黑膠 向許石大師致敬。（臺南市立圖書館提供）

談到這次致贈黑膠的特別巧思與致敬環節，李竺芯感性地表示：「在黑膠發行的今天，我們特別送出這張燙金序號是『23』的黑膠，因為23號正是許石老師的出生日期。黑膠裡特別收錄的《巷仔內的台南》，引用許石老師〈安平追想曲〉的經典前奏，是與許石老師跨時空的合作。」

洪敬堯（左起）、臺南市立圖書館館長楊馥菱、李竺芯、鍾興民。（臺南市立圖書館提供）洪敬堯（左起）、臺南市立圖書館館長楊馥菱、李竺芯、鍾興民。（臺南市立圖書館提供）

不僅如此，李竺芯更分享了當下別具意義的致敬舉動：「當我們把黑膠送給館方的時候，現場直接用他們的黑膠機器播放《巷仔內的台南》，在這裡向許石老師致敬，把這首我們跨越七十年的合奏播放給許石老師聽。」

李竺芯返鄉贈《Sui水》黑膠 向許石大師致敬。（臺南市立圖書館提供）李竺芯返鄉贈《Sui水》黑膠 向許石大師致敬。（臺南市立圖書館提供）

除了溫馨的致敬，這趟行程也牽起了奇妙的緣分。李竺芯透露：「許石圖書館的現址以前叫做『育樂堂』，這裡也是鍾興民（Baby）老師人生第一次登台的地方！當年他才16歲，就自己募款跟樂團一起在這裡辦了演唱會。」李竺芯也說，鍾興民與洪敬堯老師都十分期盼未來能有機會，再度回到這個充滿回憶的場地（原育樂堂）舉辦音樂會，重溫這場距離老師16歲時「睽違了45年」的熱血演出。

洪敬堯當天也同行參觀了館內「台南五大天王」的展覽，並留下了合照。兩位大師私下逗趣的互動，讓李竺芯忍不住分享現場的重點金句：「鍾興民老師直接跟館方開玩笑說，他跟阿堯（洪敬堯）老師『已經先來看我們的塔位了』！」

樂壇重量級製作人鍾興民。（臺南市立圖書館提供）樂壇重量級製作人鍾興民。（臺南市立圖書館提供）

李竺芯笑著解釋這番話背後的涵義：「因為現在館內展出的是『台南五大天王』，老師的意思是說，或許未來他們也可以自己組成一個『五小天王』，以後同樣在這個地方被展覽！」表達了期盼未來音樂成就也能進駐館內展覽的心願。

這趟充滿溫馨與歡笑的返鄉之旅，不僅展現了音樂人飲水思源的傳承精神，也為圖書館留下深刻的回憶。目前許石音樂圖書館內除了擁有豐富的國內外音樂家館藏，也同樣收藏了老師們的書籍、CD、DVD，歡迎廣大樂迷前往朝聖。

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