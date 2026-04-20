所到之處就下雨！告五人遊加州迪士尼 見庫伊拉竟爆哭

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人近期飛往美國巡演，總以為加州充滿陽光，但團員卻發現難得造訪也會遇到下雨，幾乎呼應自己的歌曲《你所到之處（就下雨）》，就連抽空去加州迪士尼遊玩，也會遇上一場大雨，團員自嘲：「我們乾脆去缺水的地方唱歌幫忙好了！」

告五人美國巡演空檔，開心暢遊加州迪士尼。（相信音樂提供）

告五人前往美國進行「黑夜狂奔」巡演，接連於聖荷西 San Jose Civic 與洛杉磯 Saban Theatre 開唱，很開心能在一週內解鎖「雙城、雙百年傳奇場館」紀錄！

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告五人到美國開唱，感受當地歌迷熱情。（相信音樂提供）

為了聽告五人開唱，台下不僅有從西雅圖、芝加哥、德州特地飛來的歌迷，甚至有來自墨西哥、柬埔寨的「哈瓜」（歌迷暱稱）前來朝聖，點歌環節中，有歌迷舉牌表示自己用《愛你我沒問題》求婚成功，讓全場一起感受喜悅。

告五人在洛杉磯參觀傳奇錄音室，心中充滿感動。（相信音樂提供）

告五人利用空檔去迪士尼遊玩，犬青見到《101忠狗》裡的反派角色「庫伊拉」時竟被深深觸動，當場激動落淚，讓一旁的雲安和哲謙很錯愕嚇壞，犬青連忙解釋：「我是太感動而哭！」而在歷經一小時的大雨後，太陽露臉，也讓3人留下難忘回憶。另外也去參觀洛杉磯的傳奇錄音室 Village Studios，包括泰勒絲、酷玩等眾多知名歌手都在此做過專輯，讓告五人大開眼界。

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