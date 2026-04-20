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娛樂 音樂

炎亞綸對戲AI男主角 爆娛樂圈：某種長相很流行

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸《IKIGAI》巡迴演唱會圓滿落幕，他坦言「還想再唱十年」，也正式宣布展開「南北雙加碼」舉辦新專輯簽唱會，5月17日於台南舉辦首場，6月則將前進台北與歌迷見面，帶來近距離互動機會。

炎亞綸對戲AI男主角。（晴空鳥提供）炎亞綸對戲AI男主角。（晴空鳥提供）

炎亞綸隨即推出專輯《IKIGAI》新一波主打《退化的淚腺》MV，影像結合AI技術，打造出「不存在卻熟悉」的虛擬角色，並置入真實記憶場景之中，炎亞綸坦言，自己近年也積極嘗試將AI導入影視創作，「音樂作品更適合做這樣的實驗」，整張專輯影像已有超過一半透過AI協助完成，從《家庭會議》到發片時的每首視覺，都有大量運用AI生成技術。

炎亞綸對戲AI男主角。（晴空鳥提供）炎亞綸對戲AI男主角。（晴空鳥提供）

談到MV中由AI生成、融合多種五官的「AI男主角」，他直言這樣的「理想型」並不符合自己的審美標準。他表示，自己從來就不是追求外型完美的人，反而認為帶點可愛缺陷的五官更有吸引力，「那樣的小小不標準，恰恰顯化了一個人的特色」。

他也觀察到，現在審美越來越一致，反而容易讓人看久了產生疲勞，尤其娛樂圈在不同時期都會流行某一種長相，導致很多人看起來都很相似。對他來說，他更在意的是那份帶著缺陷的真實感。

炎亞綸對戲AI男主角。（晴空鳥提供）炎亞綸對戲AI男主角。（晴空鳥提供）

同時，這次MV他也首次與這位「AI男主角」對戲，在沒有真實場景與對手的情況下，幾乎所有情緒都只能靠想像完成，對演員來說是一大挑戰。

回憶MV完成過程，炎亞綸坦言初版其實「沒有到很感動」，直到後來將畫面左右對調，情緒才突然被打開，「很奇妙」，這個關鍵轉折並非來自AI，而是人類直覺的審美判斷，也讓他直言，目前AI與人性之間仍存在巨大差距，特別是在情感與美感層面，「人的靈魂是沒有辦法被AI運算出來的」。

炎亞綸對戲AI男主角。（晴空鳥提供）炎亞綸對戲AI男主角。（晴空鳥提供）

呼應歌曲「退化的淚腺」概念，他也分享自己如今「不輕易感動，但一感動就會非常走心」，比喻過去哭點像大片靶心，如今則縮小卻更加深刻。同時他也談到關係中的界線，認為「關心」極為微妙，若時機不對反而可能造成壓力，因此選擇更謹慎地表達。對於情感與人生，他認為每個人都會逐漸學會珍惜眼淚，因為那不只是生理反應，而是靈魂的一部分流失，也因此更加珍惜每一次真正被觸動的瞬間。

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