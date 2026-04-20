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娛樂 電影

大甲媽神轎班志工竟是他！楊子儀凌晨南下接駕「為媽祖服務」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕為了迎接大甲媽祖，《農曆三月二十三》導演王重正與演員楊子儀、梁佑南、方琦、劉丞、凱文（西螺在地人）等人，在昨天（19日）凌晨3點就熱血前往西螺派出所集合，跟著數十萬名虔誠信徒一起參與盛事。演員們不僅登上接駕舞台與大眾分享這部好電影，歌手郭家瑋更在現場熱血演唱媽祖遶境加油曲《常與非常的我》。

《農曆三月二十三》迎大甲媽祈福，梁佑南（右）、方琦母女同台飆戲。（北投映像電影提供）《農曆三月二十三》迎大甲媽祈福，梁佑南（右）、方琦母女同台飆戲。（北投映像電影提供）

導演王重正領軍打造的宗教人文電影《農曆三月二十三》即將於5月8日登上大銀幕與觀眾見面，該片集結楊子儀、吳政勳、Darren（邱凱偉）、方琦、梁佑南、陳明真等多位實力派陣容的電影，將透過罕見的宗教奇幻視角，帶領觀眾開啟心靈的鑰匙。日前，劇組特別南下參與大甲媽祖接駕盛事，不僅祈求電影拍攝順利，也為即將上映的電影造勢。

《農曆三月二十三》導演王重正與楊子儀、梁佑南一起擔任神轎班志工，參與抬轎的任務。（北投映像電影提供）《農曆三月二十三》導演王重正與楊子儀、梁佑南一起擔任神轎班志工，參與抬轎的任務。（北投映像電影提供）

熱血迎大甲媽，《農曆三月二十三》劇組獲殊榮扛神轎、鑽轎底。（北投映像電影提供）熱血迎大甲媽，《農曆三月二十三》劇組獲殊榮扛神轎、鑽轎底。（北投映像電影提供）

在當天下午，劇組迎來了不可思議的體驗，親自為媽祖服務。導演王重正感動地分享：「下午我們獲得一個非常難得的機會，我和劇組的演員們一起擔任神轎班志工，參與了抬轎的任務，這份神聖的使命讓我們更深刻地感受到媽祖的庇佑。」 此外，一行人也虔誠地「鑽轎底」，祈求電影拍攝與上映一切順利。

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