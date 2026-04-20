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娛樂 日韓

房間放煙火＋寶特瓶爆炸！百萬YTR玩到出事網傻眼

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有107萬訂閱的日本YouTuber ガミックス，最近直接在家開實驗室，而且還是「危險等級MAX」那種，一支影片讓人看得頭皮發麻。

ガミックス先是拿寶特瓶加氣泡水＋乾冰，做出所謂的「爆炸實驗」，一關上瓶蓋直接炸開，水瞬間噴滿整個房間，地板秒變水災現場；原本以為只是鬧著玩，沒想到他越玩越大，還找朋友一起升級版本，完全停不下來。

百萬YTR實驗影片翻車，竟在房間製造煙火。（翻攝自YouTube）百萬YTR實驗影片翻車，竟在房間製造煙火。（翻攝自YouTube）

真正讓人傻眼的，是他直接在房間裡架設噴射型煙火，讓朋友點火，自己站在兩側火焰中間瘋狂跳舞，煙霧瀰漫、火光亂竄，最後直接觸發火災警報器，現場瞬間變災難片。

更戲劇性的是，影片中還傳出女性怒吼：「你在幹嘛！」他還淡定回「我在直播啦」，下一秒直接被轟：「誰管你！給我把YouTube關掉！」網友一看全笑翻又傻眼，紛紛猜測是媽媽本人出面制止。

不過笑歸笑，輿論風向其實相當嚴厲，不少人直批這根本是「製造危險」、「只為了流量亂來」，甚至呼籲平台應該出手限制。

而他本人卻似乎不以為意，甚至表示「在不會被責怪的環境長大才會這樣」，還鼓勵粉絲剪輯影片幫忙衝流量，態度再度引爆討論。

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