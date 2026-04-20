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娛樂 電影

腹肌被畫北京地圖！陳昊森遭金馬影后狂撩撐不住

〔娛樂頻道／綜合報導〕金馬影后馬思純、陳昊森主演新片《今晚正好》昨在北京國際電影節首映，兩人主演都市愛情片，一出場就帶著濃濃曖昧氣息，讓現場媒體嗅到「不只是演戲」的火花。

馬思純（左）、陳昊森主演新片《今晚正好》在北京電影節首映。（翻攝自網路）馬思純（左）、陳昊森主演新片《今晚正好》在北京電影節首映。（翻攝自網路）

首映訪談成了大型調情現場，當話題被拋向「尺度最大的一場戲怎麼拍」，陳昊森瞬間露出求救眼神望向馬思純，場面一度失控笑翻。

馬思純則一秒接球，輕描淡寫分享「靠喝點酒放鬆」的拍攝過程，語氣雲淡風輕，卻讓全場越聽越不單純。甚至連一段她在他腹肌上「畫北京地圖」的情節，都被提前預告將成為上映後的話題爆點。

《今晚正好》沒灑狗血、沒有童話結局，而是把鏡頭貼近城市夜晚最真實的孤獨與慾望。故事從一場誤會開始，馬思純飾演的徐秋與陳昊森飾演的陳宇宙，在北京這座巨大的城市裡，誤打誤撞走進彼此的夜晚。

馬思純（右）、陳昊森主演新片《今晚正好》入圍北京電影節天壇獎主競賽單元。（翻攝自網路）馬思純（右）、陳昊森主演新片《今晚正好》入圍北京電影節天壇獎主競賽單元。（翻攝自網路）

馬思純這次把「主動權」寫在臉上，她不再是等待被愛的角色，而是敢問、敢試、敢靠近的那一方，一句「不敢就是想」，把曖昧玩到極致。

反觀陳昊森則延續他一貫的少年感，帶點笨拙、帶點真誠，眼神裡藏著想靠近又怕受傷的猶豫，越收越撩。兩人一攻一守的節奏，讓整段關係像拉扯的呼吸，明明沒有說破，卻讓人看得心跳加速。

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