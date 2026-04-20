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張凌赫曬狗狗合照！ 翻牌粉絲一句回覆引爆留言區

張凌赫曬出與狗狗的合照。（翻攝IG）張凌赫曬出與狗狗的合照。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星張凌赫因主演古裝劇《逐玉》人氣持續攀升，近期一舉一動都備受關注。他18日透過社群平台分享多張生活照，其中與狗狗互動的畫面意外掀起熱烈討論，吸引各地粉絲湧入留言區。

張凌赫此次曬出的照片風格輕鬆自然，除了與狗狗親密互動外，也包含一張在飛機上拍攝的夜景照，展現私下隨性的一面。整體氛圍清新，加上簡單居家的穿搭，被不少粉絲形容充滿「居家人夫感」，瞬間引發關注。

張凌赫曬出與狗狗的合照。（翻攝IG）張凌赫曬出與狗狗的合照。（翻攝IG）

從照片中可見，他身穿黑白條紋上衣搭配休閒長褲，造型簡約卻不失青春氣息，面對鏡頭還俏皮比出手勢，與狗狗互動自然親暱，展現出親和力十足的一面。

值得一提的是，留言區也出現意外亮點。有粉絲幽默詢問「要不要一起遛狗」，沒想到竟釣出張凌赫本人親自回覆「我還沒狗狗」，短短一句話立刻點燃氣氛，讓留言區瞬間沸騰。

張凌赫照片展現居家人夫感。（翻攝IG）張凌赫照片展現居家人夫感。（翻攝IG）

不少網友紛紛用幽默方式表達喜愛之情，「想當狗要去哪排隊」、「第一次這麼羨慕狗狗」、「我居然在吃一條狗的醋」等留言接連出現，甚至有人笑稱留言區宛如「大型告白現場」，再次展現張凌赫高人氣與親民魅力。

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