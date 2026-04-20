大甲媽鑾轎頻頻跌倒！Threads熱議：以往很常這樣嗎

今年大甲媽祖遶境進香狀況頻頻。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年大甲媽祖遶境進香活動於4月17日晚間正式起駕，原本應是年度宗教盛事，卻接連爆出多起爭議事件，引發外界關注與討論。從地方政治人物「搶掌轎」風波，到現場暴力衝突，甚至神像掉落意外，都讓今年遶境蒙上陰影。

事實上，雲林縣西螺鎮長廖秋萍與雲林縣長張麗善，去年才因大甲媽遶境爆發「搶掌轎」爭議，今年類似情況再度上演，地方勢力角力問題再度浮上檯面。另一方面，遶境過程中也出現激烈衝突。大甲媽祖18日晚間行經彰化市自強路時，現場信眾爆發嚴重肢體衝突，警方介入排除時反遭攻擊，彰化警分局偵查隊長蕭登元被打到鼻樑骨折、當場血流不止，另有兩名員警也受傷，場面一度失控。

請繼續往下閱讀...

有輿論指出，遶境活動中「搶轎」情況長期存在，部分黑道或幫派人士甚至會提前佈局，爭奪扛轎權，導致衝突頻傳，也讓網友戲稱現場宛如「大甲盃大亂鬥」。此外，也有民眾在社群平台分享，遶境才進行到第二天，就已多次目擊鑾轎疑似失衡「跌倒」，引發對安全與秩序的疑慮。

不僅如此，起駕當天下午的「上轎儀式」也發生插曲。當多位政要協助移請媽祖部將「金精將軍（千里眼）」時，神像疑似未被穩妥扶持，不慎掉落地面，讓現場一片譁然。此事在網路上掀起討論，不少網友直言「看到神像掉落就覺得今年不太平靜」。

相關事件曝光後，也引發網友兩極反應。有民眾表示，今年短暫參與後就選擇離開，認為現場「過於商業化」，甚至直言「都是黑道在搶」，對活動氛圍感到失望；也有人將其與白沙屯媽祖進香相比，認為後者秩序較佳、氛圍更為純粹。

另一方面，也有較為理性的聲音指出，遶境扛轎應交由專業人員負責，避免開放外界隨意參與，才能降低風險並維持儀式莊嚴性。整體而言，今年大甲媽祖遶境在熱鬧之餘，也伴隨不少亂象與爭議，如何在傳統、信仰與秩序之間取得平衡，成為外界關注的焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法