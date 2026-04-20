自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大甲媽鑾轎頻頻跌倒！Threads熱議：以往很常這樣嗎

今年大甲媽祖遶境進香狀況頻頻。（翻攝YT）今年大甲媽祖遶境進香狀況頻頻。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年大甲媽祖遶境進香活動於4月17日晚間正式起駕，原本應是年度宗教盛事，卻接連爆出多起爭議事件，引發外界關注與討論。從地方政治人物「搶掌轎」風波，到現場暴力衝突，甚至神像掉落意外，都讓今年遶境蒙上陰影。

事實上，雲林縣西螺鎮長廖秋萍與雲林縣長張麗善，去年才因大甲媽遶境爆發「搶掌轎」爭議，今年類似情況再度上演，地方勢力角力問題再度浮上檯面。另一方面，遶境過程中也出現激烈衝突。大甲媽祖18日晚間行經彰化市自強路時，現場信眾爆發嚴重肢體衝突，警方介入排除時反遭攻擊，彰化警分局偵查隊長蕭登元被打到鼻樑骨折、當場血流不止，另有兩名員警也受傷，場面一度失控。

有輿論指出，遶境活動中「搶轎」情況長期存在，部分黑道或幫派人士甚至會提前佈局，爭奪扛轎權，導致衝突頻傳，也讓網友戲稱現場宛如「大甲盃大亂鬥」。此外，也有民眾在社群平台分享，遶境才進行到第二天，就已多次目擊鑾轎疑似失衡「跌倒」，引發對安全與秩序的疑慮。

不僅如此，起駕當天下午的「上轎儀式」也發生插曲。當多位政要協助移請媽祖部將「金精將軍（千里眼）」時，神像疑似未被穩妥扶持，不慎掉落地面，讓現場一片譁然。此事在網路上掀起討論，不少網友直言「看到神像掉落就覺得今年不太平靜」。

相關事件曝光後，也引發網友兩極反應。有民眾表示，今年短暫參與後就選擇離開，認為現場「過於商業化」，甚至直言「都是黑道在搶」，對活動氛圍感到失望；也有人將其與白沙屯媽祖進香相比，認為後者秩序較佳、氛圍更為純粹。

另一方面，也有較為理性的聲音指出，遶境扛轎應交由專業人員負責，避免開放外界隨意參與，才能降低風險並維持儀式莊嚴性。整體而言，今年大甲媽祖遶境在熱鬧之餘，也伴隨不少亂象與爭議，如何在傳統、信仰與秩序之間取得平衡，成為外界關注的焦點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中