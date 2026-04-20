香港金像獎致敬37位已故影人 馮淬帆、潘宏彬星光殞落

第44屆香港電影金像獎懷念已故影人，特別列出1986年自香港移居新北市林口區的馮淬帆。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港影壇年度盛事第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）昨（19）晚在香港文化中心舉行，每年都有以懷念已故影人橋段，今年大會以莊重而溫馨方式，緬懷37位為香港電影作出卓越貢獻的電影工作者，向過去一年過世的電影從業員致以最崇高敬意。

昨晚金像獎大銀幕上，現場氣氛莊嚴肅穆，播放一幕幕已故藝人經典電影畫面，有港美食評論家蔡瀾，1986年自香港移居新北市林口區的馮淬帆，以及曾在1982年好萊塢硬漢巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）訪港宣傳《第一滴血》期間，擔任貼身保鑣的資深港星施明。

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80年代當紅小生潘宏彬不幸在去年過世，享壽63歲。（香港星島日報）

在緬懷已故藝人中，80年代當紅小生潘宏彬也名列其中，影片中註明他已於2026年過世，享壽63歲，而讓台灣觀眾印象深刻的已故港星，還有許紹雄和梁小龍。

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