梁家輝1990年登金馬影帝 寵妻大曬恩愛

入行超過40年的梁家輝，是緋聞絕緣體，心中只有太太一人。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕第44屆香港電影金像獎頒獎典禮19日晚間圓滿落幕，本屆「最佳男主角」競爭激烈，最終由影帝梁家輝以電影《捕風追影》巔峰反派演出擊敗勁敵，第5度榮登金像獎影帝寶座。

本屆是梁家輝生涯第15次獲金像獎影帝提名，最終與《私家偵探》和《尋秦記》獲雙提名古天樂、《金童》張繼聰及《像我這樣的愛情》陳家樂等強勁對手角逐中脫穎而出，再次證明其無可替代的殿堂級演技。

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梁家輝曾以電影《愛在他鄉的季節》獲第27屆金馬獎最佳男主角獎，該片1990年在香港上映，由羅卓瑤執導，梁家輝、張曼玉、文希蓮主演，劇情描述海外移民的艱苦生活，老一輩台灣觀眾對梁家輝並不陌生。

梁家輝昨以《捕風捉影》奪下第44屆香港電影金像獎影帝。（香港星島日報）

梁家輝出道以來，靠著硬漢外貌及梟雄銀幕形象深植人心，現實生活中卻是一位無可挑剔的愛妻一族。本月初有上海名店銷售員在社交平台分享偶遇梁家輝大駕光臨。從曝光照片中可見，梁家輝雖然親切合照，笑容滿面，但身形卻明顯比以往消瘦許多，臉上及頸部皺紋也相當顯眼，健康狀況引起不少影迷擔憂。

當天梁家輝陪伴妻子江嘉年一同逛街，目擊粉絲透露，當時梁家輝看到太太相中一個心儀手提袋，他毫不猶豫拿出信用卡買下寵妻，其後有粉絲拍到夫妻倆離開名店背影，只見2人全程手牽手緊緊相依，大方甜蜜拍拖，結婚近40年恩愛如昔，羨煞眾人。

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