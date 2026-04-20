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娛樂 日韓

秀賢暴瘦30公斤！陷2年低潮「出門都不敢」 逆轉關鍵全曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣兄妹檔「AKMU」李秀賢暴瘦30公斤，她坦言曾陷入長達2年低潮，因壓力暴食胖了近40公斤，甚至嚴重到不敢出門見人，最終靠「魔鬼訓練」才成功走出人生谷底。

南韓人氣兄妹檔「AKMU」李秀賢暴瘦30公斤。（組合照，翻攝自KBS、YouTube）南韓人氣兄妹檔「AKMU」李秀賢暴瘦30公斤。（組合照，翻攝自KBS、YouTube）

李秀賢近日透過YouTube分享此段歷程，她坦言因長期壓力與情緒低落陷入暴食狀態，體重在短時間內大幅上升，生活逐漸失去重心。李秀賢透露當時不僅外貌改變，心理狀態也跌至谷底，甚至出現社交恐懼症，「連出門都不敢」，整個人深陷負面情緒無法自拔。

為了改變現況，李秀賢下定決心展開高強度管理，每天清晨7點空腹游泳，接著進行重量訓練與多項運動，還搭配羽球、跑步等課程，甚至透過懲罰機制強迫自己達標，連續22天進行密集訓練，她形容現在的生活是「吃得超少、動得超多」，若未達標還會被加碼訓練，過程相當嚴苛。

李秀賢強調真正重要的是學會自律與自我管理。（翻攝自YouTube）李秀賢強調真正重要的是學會自律與自我管理。（翻攝自YouTube）

李秀賢直言，減重過程極度痛苦，多次萌生放棄念頭，但始終告訴自己不能停下腳步，同時也提到哥哥李燦赫在過程中給予極大支持，甚至安排類似斷食營的訓練，讓她直呼是「再也不想經歷第2次的可怕回憶」。

成功甩肉30公斤後，李秀賢表示，真正重要的是學會自律與自我管理，未來會以更健康、穩定的方式維持體態，如今心境轉變已不再過度在意外貌，「我覺得現在的自己已經很漂亮了！」她鼓勵同樣陷入低潮的人勇敢改變，颯爽表示現在開始期待未來，「我的人生會比任何人都更精彩！」

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