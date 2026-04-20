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娛樂 最新消息

（獨家）45歲台語小天后消失7年被爆退圈 本尊露面回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕45歲的台語小天后吳淑敏升格幸福人母，已有7年沒有發片，還有網友一度以為她早已淡出歌壇。對此她親自受訪澄清：「其實我一直都有固定在接商演，現在也常常北高兩地跑，還有錄影工作。」親自破除外界謠言。

台語小天后吳淑敏受訪親訴現況。（記者潘少棠攝）台語小天后吳淑敏受訪親訴現況。（記者潘少棠攝）

外界以為她退出歌壇，其實出道多年的她一路走來心境變化不小。童星出身的她，小學五年級就因《五燈獎》嶄露頭角，唱了30多年。她感嘆：「我等於是沒有童年的小孩，從一開始很喜歡唱歌，到曾經疑問『為什麼要唱歌』，再到重新找回對唱歌的熱情。」

吳淑敏非常疼愛寶貝兒子。（記者潘少棠攝）吳淑敏非常疼愛寶貝兒子。（記者潘少棠攝）

如今當了媽媽，她更坦白：「現在成為媽媽後，我也希望多花點時間，陪伴兒子童年的時光。」

這幾年的生活重心，吳淑敏幾乎被家庭「綁住」。她與老公育有一子培根，今年6歲，笑說現在人生重心很單純，「現在大多時間都投入在陪伴孩子與照顧家庭。」甚至語帶滿足地表示：「能把兒子照顧好，就是我現在最大的滿足。」

吳淑敏7年沒有發片，除了照顧家庭，也有接許多商演活動。（記者潘少棠攝）吳淑敏7年沒有發片，除了照顧家庭，也有接許多商演活動。（記者潘少棠攝）

談到兒子，吳淑敏整個人語氣瞬間變柔軟，甚至帶點驕傲：「我必須說實在話，他真的是天使寶寶，從小就不愛哭，更不太吵鬧。」但也忍不住爆料，兒子現在黏她黏到不行，連睡覺都要有她的東西，「他會抱著我的睡衣睡覺，我真的捨不得離開他太久。」

至於母子感情好到什麼程度？她笑說甚至會讓老公「吃醋」，我跟兒子的感情真的太好，好到連老公都會吃醋，覺得每天都要『略過』我們這對小情侶去上班。」一家三口還會一起打電動，日常互動相當生活化。

吳淑敏升格幸福媽咪，找回唱歌熱情與生活重心。（記者潘少棠攝）吳淑敏升格幸福媽咪，找回唱歌熱情與生活重心。（記者潘少棠攝）

她也坦言，這種緊密親子關係其實讓她有點甜蜜的負擔，「他會抱著我的睡衣睡覺」，甚至有點分離焦慮，讓她出門工作時總是牽掛。

外界關心她何時要發片，她則留了一個伏筆，希望今年能推出新單曲，近來她受邀參加2026「真愛秀．藍寶石大歌廳」，在家鄉高雄登台，她直呼：「很感動能以『高雄女兒』的身分受邀登台。」

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