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娛樂 電影

新科影后廖子妤是誰？曾窮到剩25元 逆襲故事太狂

〔記者鍾志均／台北報導〕36歲新科香港電影金像獎影后廖子妤，今年以《像我這樣的愛情》中的腦性麻痺女孩「阿妹」，首度入圍就直接封后，寫下最狂「逆襲劇本」；原來她的人生像一部比電影還戲劇化的成長史，能一舉封后靠的絕對不只是運氣。

廖子妤以《像我這樣的愛情》中的腦性麻痺女孩「阿妹」封后。（翻攝自臉書）廖子妤以《像我這樣的愛情》中的腦性麻痺女孩「阿妹」封后。（翻攝自臉書）

在頒獎前，廖子妤其實早就被視為大熱門，但她反而拚命壓住情緒，不讓自己被外界期待牽著走。

她坦言，看完其他入圍者作品後，心裡更清楚競爭有多激烈，尤其對上章子怡這樣的重量級對手，「入圍已經是Bonus」幾乎成了她自我提醒的口頭禪，只是沒想到，最後真的把影后帶回家。

廖子妤（左）和男友盧鎮業穩定交往中。（翻攝自IG）廖子妤（左）和男友盧鎮業穩定交往中。（翻攝自IG）

來自馬來西亞的廖子妤，當年單槍匹馬來到香港闖蕩，剪接、場記、副導、特約演員、模特兒都做過，卻始終卡在不上不下的狀態。

港媒曾報導，廖子妤在最慘的時候，口袋只剩25元，還要撐著過日子；她苦笑形容那段日子：「每天都不知道自己在幹嘛。」一度連拍戲機會都消失整整3年，迷惘到懷疑人生。

從《末日派對》入圍新人獎，到《骨妹》被看見，再到《梅艷芳》終於拿下最佳女配角，廖子妤整整花了10年時間，一步一腳印把自己「熬」成主角，如今再以影后之姿站上巔峰。

愛情方面，她與男友盧鎮業穩定交往多年，兩人互相扶持，在低潮時彼此接住；她曾坦言，有時會被這個世界嚇到，但只要身邊還有人一起撐著，就沒那麼可怕。

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