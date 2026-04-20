香港金像獎》廖子妤坐輪椅4個月封后！章子怡劇組7提名全落空

〔記者鍾志均／綜合報導〕第44屆香港電影金像獎頒獎昨（19）落幕，馬來西亞籍香港女演員廖子妤以《像我這樣的愛情》擊敗強敵章子怡（《醬園弄·懸案》），網上掀起一場「實力派對決 vs 國際影后」的大辯論。

廖子妤這座影后可說是用「硬功夫」拚出來的。為詮釋腦性麻痺角色，她提前4個月貼身觀察，與身障者生活，全程靠輪椅拍攝，連手指顫動、呼吸節奏都精細設計，細節控到近乎偏執。

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章子怡（左）3度封后之路失利，不敵《像我這樣的愛情》廖子妤。（翻攝自臉書、IG）

加上她從22歲離開馬來西亞、在香港從劏房（類似台灣隔間套房）住起、跑龍套熬10年的背景，這次一舉封后，被不少網友形容是「教科書級逆襲」；頒獎台上她激動到語無倫次，甚至差點忘了感謝男友盧鎮業，最後補一句「用結婚慶祝」成為全場最可愛插曲。

另一邊，章子怡的落敗也引發大量不平聲浪；她在《醬園弄·懸案》為角色暴瘦到極限、幾乎素顏上陣，情緒爆發與細膩收放被不少影迷封為「示範級演技」，甚至有人直言「輸的是獎，不是實力」。

雖然章子怡此前已憑《2046》、《一代宗師》兩度拿下金像獎影后，不過這次新片角色來勢洶洶，加上《醬園弄》劇組7項提名全落空，被形容是本屆「最強陪跑團」，讓粉絲都忍不住替她感到可惜。

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