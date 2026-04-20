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娛樂 最新消息

「童顏女神」竟淪落到鑽狗洞！ 變身「貪財辣妹」幫還債 狂開副業翻身

〔記者李紹綾／台北報導〕「童顏女神」譚松韻在《蜀錦人家》飾演染絲女，在溪邊浣絲甚是愜意。為了此劇，她特別去了解染絲專業，坦承非常嚮往這種田園生活。劇中她從大家閨女跌入人生低谷，為了償還家中欠債，想出許多商業模式，也讓譚松韻說，一看到劇本，喜歡劇中女主角的性格，立刻決定接演。

娃娃臉著稱的譚松韻說，以前保養竟然只用一罐嬰兒油。（緯來提供）娃娃臉著稱的譚松韻說，以前保養竟然只用一罐嬰兒油。（緯來提供）

譚松韻劇中飾演染絲女，戲裡的她原本是蜀錦王的女兒，父親染出最佳紅色，卻因被陷害當場斃命，讓她從此害怕紅色；卻又迫於生活所逼，必須染絲養家，染坊各方利益爭奪，她在鄭業成飾演的「楊錦官」的幫助下，一步步染出新色，成為染絲達人卻又陷於另一場爭奪戰中。譚松韻說，每次拍新戲，她都會特別去學一下劇中的專業，這次，也特別去了解染絲專業，但太難了，她很難學得會，在風景優美的甲茶瀑布染絲時，她是大夥們的大姊頭，還帶著大家對抗強權，譚松韻說，這種歸隱山林的日子也很不錯。

鄭業成（左）、譚松韻（右）主演的《蜀錦人家》。（緯來提供）鄭業成（左）、譚松韻（右）主演的《蜀錦人家》。（緯來提供）

《蜀錦人家》有一些橋段與譚松韻在《錦衣之下》有些類似，譚松韻說，戲裡，她家有一個狗洞，她一看就說那是《錦衣之下》今夏的狗洞，「怎麼大家都要我鑽狗洞呢」。譚松韻說，其實還是有一些不一樣的地方，不同的男主角有不同的氛圍，她解釋劇中的季英英是四川妹子，自帶辣味，個性耿直，雖然劇中貪財，但那也是為了幫家中還債，才會想出許多賺錢的方法。譚松韻說，播出時她會看觀眾的評論、彈幕，但評分她卻特別不看，就怕影響了自己的表演。

譚松韻在《蜀錦人家》飾演染絲女，特別去了解染絲專業。（緯來提供）譚松韻在《蜀錦人家》飾演染絲女，特別去了解染絲專業。（緯來提供）

譚松韻很喜歡《蜀錦人家》飾演的季英英，個性耿直又真誠。（緯來提供）譚松韻很喜歡《蜀錦人家》飾演的季英英，個性耿直又真誠。（緯來提供）

仍是娃娃臉的譚松韻也談到自己保養的方法，她說，以前同劇演員到房間找她，發現她化妝台上只有一罐嬰兒油，還很驚訝她竟然沒有瓶瓶罐罐；但隨著年紀漸長，她的工具也變多了，又是敷面膜、水、乳、防曬，現在整個化妝台上也是一堆保養品了。

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