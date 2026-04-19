香港金像獎》古天樂掰了！梁家輝《捕風追影》5封影帝成活傳奇

〔記者鍾志均／台北報導〕第44屆香港電影金像獎今晚高潮一波接一波，梁家輝以《捕風追影》正式完成「五封影帝」的歷史時刻！

梁家輝以《捕風追影》奪下香港金像獎影帝。（翻攝自臉書）

梁家輝從80年代一路橫跨到2020年代，每十年都有代表作拿影帝，堪稱活生生的「影壇時間軸」，這一刻不只影迷嗨爆，連同行都直呼傳奇。

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站上舞台的梁家輝語氣依舊沉穩，他提到今年剛好是金像獎第44屆，也是自己入行第44年，「能不能得獎都是榮譽」，但下一秒話鋒一轉，幽默感謝老婆：「她忍受了我44年！」一句話讓全場笑出聲。梁家輝同時點名《捕風追影》團隊，從動作設計到合作演員，都讓角色的狠勁更立體，「甚至連我那些『養子』們，都讓我更進入狀態」，展現老戲骨對角色的投入。

梁家輝在《捕風追影》中展現千面演技。（鴻聯國際提供）

《捕風追影》改編自經典電影《跟蹤》，全面升級成科技犯罪戰場，AI監控、天眼系統、加密貨幣全上場，直接把警匪對決推到新世代層級。最讓影迷熱血的是，梁家輝這次與成龍暌違20年再度合作，兩大影帝同框，火花依舊強烈，成為不少觀眾進戲院的關鍵理由。

本屆影帝之爭同樣競爭激烈，包括古天樂以《私家偵探》、《尋秦記》雙料入圍、《金童》的張繼聰以及《像我這樣的愛情》的陳家樂，最終由梁家輝以壓倒性氣場勝出。

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