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娛樂 歐美

小賈斯汀老婆推一把助圓夢 「明星級超級鐵粉」哭爆了！

小賈斯汀（後）再次登上科切拉音樂節舞台，還把鐵粉怪奇比莉找上台。（翻攝自IG）小賈斯汀（後）再次登上科切拉音樂節舞台，還把鐵粉怪奇比莉找上台。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國科切拉音樂節驚喜不斷，除了瑪丹娜與莎賓娜卡本特的搭檔演出造成轟動，小賈斯汀再次上陣，又帶來驚喜時刻，他的老婆海莉在台下推一把，讓小賈斯汀的「明星級超級鐵粉」怪奇比莉有機會衝上舞台，小賈斯汀緊緊擁抱，也讓怪奇比莉感動不已，除了在台上癱軟，下了台也哭爆了。

小賈斯汀（左）緊緊擁抱鐵粉怪奇比莉。（翻攝自IG）小賈斯汀（左）緊緊擁抱鐵粉怪奇比莉。（翻攝自IG）

之前小賈斯汀在科切拉演出感動無數粉絲，他點開YouTube和自己的經典曲《Baby》MV互動合唱，在各大社群和串流平台都締造高流量，這次小賈斯汀在科切拉第二週演出中，再次安排懷舊時光，他要演唱2009年代表神曲《One Less Lonely Girl》時，老婆海莉在台下推了怪奇比莉一把，就是要讓她上台和她喜歡的偶像小賈斯汀同台，平時唱過無數大場面演唱會的怪奇比莉，此刻卻像小粉絲一般害羞不已，小賈斯汀給她一個熱情擁抱，怪奇比莉又害羞又開心，笑到癱在舞台上，小賈斯汀還對著她深情唱歌。

怪奇比莉下台後爆哭。（翻攝自IG）怪奇比莉下台後爆哭。（翻攝自IG）

當怪奇比莉下台後，回到海莉身邊，只見她感動爆哭，影片曝光，又在社群引起網友開心討論。事實上，怪奇比莉一直是小賈斯汀的忠實粉絲，她小時候甚至把牆上貼滿了小賈斯汀的海報。

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