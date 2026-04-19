六期正妹全來了！TPE48「大亂鬥」 C位內幕曝光

TPE48張羽翎（左起）、林于馨、林易沄、蔡伊柔、蔡亞恩、劉曉晴將參加「期別Fan Meeting」。（好言娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕TPE48第11張單曲《偷偷被你打敗》實體CD銷售突破萬張，宣布「期別 Fan Meeting」正式開跑，更亮麗開箱各期表演成員名單，從資深到新生代全面出動，等於把整個TPE48的成長史一次搬上舞台。

TPE48 Fan Meeting主打「前輩是淬鍊後的奇蹟、後輩是正在發芽的未來」，但被問到會不會私下較勁，成員們反而超佛系。蔡伊柔直接說：「沒有把它當競爭，反而覺得可以讓大家看到不同期之間的好感情。」伊品更補一句：「我們比較在意有沒有撞歌，讓粉絲體驗更豐富啦！」一句話直接破除「宮鬥劇」想像。

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TPE48張羽翎（左起）、林于馨、林易沄、蔡伊柔、蔡亞恩、劉曉晴將參加「期別Fan Meeting」。（好言娛樂提供）

但佛系歸佛系，舞台還是要拚。談到最強對手，後輩幾乎一致點名一期生，張少瞳直白表示：「前輩們氣場真的太強了！」胡詠晴也笑說，比起對手更像是「想追上的憧憬」。不過新生代也不甘示弱，最資淺的六期代表直接放話：「我們8人8色，每個人都可以是C位！」

此次「期別 Fan Meeting」各期名單，分別是一期「We Are 1st」-劉曉晴、蔡亞恩、林易沄、蔡伊柔、林于馨、張羽翎；三期「odook」-黃奕霖、張少瞳、黃昱燕、蘇姮羽；四期「Looking 4 ward」-孟庭筠、伊品、陳穎臻、陳昭霓、陳以凌；五期「五吼五吼吼」-唐靜、陳泰琌、陳嘉儀、蔡喬茵、陳巧儀、楊亞芸、劉子菲；六期「六x8=48」-林昀希、胡詠晴、楊家宜、許淳媛、郁子蕾、張鈊喬、劉曣甯。

TPE48張羽翎（左起）、林于馨、林易沄、蔡伊柔、蔡亞恩、劉曉晴將參加「期別Fan Meeting」。（好言娛樂提供）

最後被問到「如果只能選一場一定要看哪一場」，成員們也直接開嗆。張少瞳一句「錯過就不知道還有沒有了喔！」火力全開；楊家宜則代表六期誠意喊話：「給我們一次機會，你會看到全力以赴的我們！」

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