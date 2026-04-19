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娛樂 日韓

宋仲基罕見與英籍妻子同框放閃 畫面曝光女星狂讚

南韓明星宋仲基（前排右）罕見與英籍妻子凱蒂（前排左2）公開合體放閃。（翻攝自IG）南韓明星宋仲基（前排右）罕見與英籍妻子凱蒂（前排左2）公開合體放閃。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓男星宋仲基2023年與英國籍女友凱蒂（Katy Louise Saunders）結婚後，育有1子1女。今（19）傳出夫妻罕見同框出席活動照片，微兩人共同出席音樂會，為殘障人士音樂團體擔任朗讀旁白。

韓國女演員金素賢（左）看見宋仲基妻子凱蒂，興奮摀住嘴。（翻攝自IG）韓國女演員金素賢（左）看見宋仲基妻子凱蒂，興奮摀住嘴。（翻攝自IG）

宋仲基與凱蒂共同現身音樂會，讓全場都驚訝不已，演員金素賢更是大讚凱蒂親切又美麗。因為凱蒂人太好，還有人拍下金素賢瞪大眼睛望著凱蒂，雙手摀嘴驚訝的照片。

宋仲基先前因與女神級明星宋慧喬因合作《太陽的後裔》順利陷入愛河，2017年兩人結婚，沒想到卻因理念不同，僅短短2年就於2019結束婚姻。

曾經轟動一時的「雙宋戀」因個性不合， 宋仲基（左）與宋慧喬2019年離婚。（翻攝自X）曾經轟動一時的「雙宋戀」因個性不合， 宋仲基（左）與宋慧喬2019年離婚。（翻攝自X）

離婚後的宋仲基於2023年宣布與英國籍妻子凱蒂結婚，兩人低調交往一年多後踏上紅毯，婚後夫妻生活大多都是透過網友巧遇才被傳到網路上，這次罕見合體現身正式行程，難怪外界感到驚訝。

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