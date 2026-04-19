正妹女星超糗！停車場遇一突發狀況 急找路人借現金

〔記者張釔泠／台北報導〕張語噥全新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」推出第四波單曲《餘額不足》，她這次拍攝視覺影像時，以藍色加上咖啡色的毛衣造型入鏡，以冷色調襯托出愛情僅剩的那一點餘溫。她笑說「藍咖」剛好是「爛咖」的諧音，像是把這首歌送給那些不值得的人，在冷靜之中帶著一點輕巧的反擊。

張語噥以藍色、咖啡色造型入鏡。（索尼提供）

《餘額不足》由她長期合作的創作人森白特別為她量身打造，在收到作品的當下便產生強烈共鳴，表示一定要唱。她說：「《餘額不足》描寫的是那些在日常裡被慢慢消耗的情感，沒有劇烈的轉折，也沒有明確的終點，直到某一刻終於認清：愛還在，卻已經不夠用了。」

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屬於細心型的張語噥在生活上很少遇到「餘額不足」的情況，她表示平時不太會發生忘記帶錢出門的情況，「我算是不太會忘記帶錢包的人，所以如果忘記的話，我自己都會被自己嚇一跳。」不過因為現在幾乎都是以刷卡和電子支付為主，有時候身上沒有現金，卻碰到只能付現的店家，只好趕快衝去領錢。

張語噥以藍色、咖啡色造型入鏡。（索尼提供）

她以前沒有開車時，偶爾出現悠遊卡沒有加值而「餘額不足」的情況，「現在開車，有的停車場只能現金繳費，有一次去繳費時，翻遍全身完全沒有現金，附近也沒有一家便利店可以領錢，我就等路人經過，等他走過來，鼓起勇氣跟他開口借現金，用Line Pay還給他。」她也表示，以前也會非常不好意思向陌生人開口，但現在會主動開口，「現在覺得有需要幫忙時，還是要去求助，問題才能解決。」

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