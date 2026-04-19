香港金像獎》出道41年終破蛋！杜德偉《風林火山》首奪男配角

〔記者鍾志均／台北報導〕歌手兼演員杜德偉，今晚以《風林火山》、金城武的哥哥「李文狄」一角強勢抱回「最佳男配角獎」。出道超過40年，從歌壇紅到影壇的他，首度拿下金像獎個人演技獎，一舉打破「資深卻沒獎」的魔咒，現場給予熱烈掌聲。

杜德偉入行超過40年，首次以《風林火山》得到香港金像獎最佳男配角獎。（翻攝自臉書）

杜德偉在《風林火山》的角色設定又瘋又狠，長年潛逃海外、沉溺毒品，一出場就帶著狂氣與壓迫感，幾乎搶走全片焦點。

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尤其杜德偉和金城武兩人之間因理念分歧而展開的對峙戲碼，被不少影迷點名是電影最有張力的情節之一，也讓他早在金像獎前就被視為大熱門，這回奪獎可說是「水到渠成」。站上舞台的那一刻，杜德偉一度笑到忘詞，坦言準備好的感言全忘光，只能憑直覺開口：「這是我入行41年來，最有意義的一個獎。」

杜德偉（左二）以《風林火山》順利奪下最佳男配角獎。（翻攝自VIU TV）

他特別感謝導演麥浚龍寫出這麼精彩的角色，更爆料拿到劇本後第一時間就衝去找梁家輝請益，對方花了一整晚跟他聊角色，「精彩到我之後再慢慢分享」，並把榮耀留給家人，感性提到老婆與兒子AJ是自己最強後盾。

《風林火山》氣勢強勢，截至目前已橫掃最佳美術指導、服裝造型設計、音響效果和視覺效果等技術類獎項，戰績驚人。

另外本屆入圍男配角的還有《UFO離奇命案》陳湛文、《水餃皇后》袁富華、《再見UFO》黃又南、《拼命三郎》林家熙。

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