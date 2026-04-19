自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

香港金像獎》好會玩！古天樂被KISS CAM拍到 親吻3後宮享豔福

古天樂在香港金像獎被拍到KISS CAM。（翻攝自Viu TV）古天樂在香港金像獎被拍到KISS CAM。（翻攝自Viu TV）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第44屆香港金像獎今天（19日）登場，此次典禮相當活潑，沒想到竟然讓台下觀眾玩「KISS CAM」，古天樂作勢親吻宣萱、郭羨妮、滕麗名，引來全場笑聲。

古天樂被拍到KISS CAM，作勢親吻宣萱、郭羨妮、滕麗名。（翻攝自Viu TV）古天樂被拍到KISS CAM，作勢親吻宣萱、郭羨妮、滕麗名。（翻攝自Viu TV）

古天樂在《尋秦記》中飾演的項少龍，周旋於宣萱、郭羨妮、滕麗名之間，此次古天樂與他生命中最重要的3個女人坐在附近，沒想到竟然被KISS CAM拍到，4人也很是配合，古天樂作勢親吻她們，最後更無奈地搖搖頭，實在「笑」果十足。不過網友似乎不滿足，紛紛表示，「下次真的親下去啦」、「老闆啊不如直接親了啦」、「老闆耳朵都紅了」、「古天樂好會應付」。

相關新聞：香港金像獎》梁家輝44年對決影帝 古天樂雙料夾殺超兇

《尋秦記》今天堪稱大陣仗，竟然有粉絲出動遊艇應援，讓古天樂等人十分感動，而滕麗名憑藉著《尋秦記》入圍最佳女配角，她透露入圍的好消息是同事通知她，而不是古天樂，因為古天樂沒有她的電話。被問到今晚是否會舉行慶功宴？古天樂坦言如果槓龜會很生氣，如果有拿獎就會慶功了。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中