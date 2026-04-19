香港金像獎》好會玩！古天樂被KISS CAM拍到 親吻3後宮享豔福

古天樂在香港金像獎被拍到KISS CAM。（翻攝自Viu TV）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第44屆香港金像獎今天（19日）登場，此次典禮相當活潑，沒想到竟然讓台下觀眾玩「KISS CAM」，古天樂作勢親吻宣萱、郭羨妮、滕麗名，引來全場笑聲。

古天樂被拍到KISS CAM，作勢親吻宣萱、郭羨妮、滕麗名。（翻攝自Viu TV）

古天樂在《尋秦記》中飾演的項少龍，周旋於宣萱、郭羨妮、滕麗名之間，此次古天樂與他生命中最重要的3個女人坐在附近，沒想到竟然被KISS CAM拍到，4人也很是配合，古天樂作勢親吻她們，最後更無奈地搖搖頭，實在「笑」果十足。不過網友似乎不滿足，紛紛表示，「下次真的親下去啦」、「老闆啊不如直接親了啦」、「老闆耳朵都紅了」、「古天樂好會應付」。

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《尋秦記》今天堪稱大陣仗，竟然有粉絲出動遊艇應援，讓古天樂等人十分感動，而滕麗名憑藉著《尋秦記》入圍最佳女配角，她透露入圍的好消息是同事通知她，而不是古天樂，因為古天樂沒有她的電話。被問到今晚是否會舉行慶功宴？古天樂坦言如果槓龜會很生氣，如果有拿獎就會慶功了。

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