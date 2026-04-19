最拚寫真女星 天月愛逆襲人生 網全看傻

日本寫真女星天月愛，近期將推出首本個人寫真集。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本寫真女星天月愛近期接受專訪，替她的個人首本寫真集宣傳。她在採訪中回憶起大學畢業之前曾進入電視圈工作，經常超時工作，後來在街上遇見星探才進入寫真界。最近她至還利用拍寫真集的空檔，考取日本房地產交易資格。

外表看起來性感窈窕的天月愛，曾經在電視台工作連續工作超過30小時，即使當上寫真女星也利用時間考取合格率僅15％的日本房地產交易資格，根本就是「最努力的性感尤物」。

天月愛坦承自己進寫真界之前，曾在電視台工作，經常超過30小時。（翻攝自X）

天月愛回憶在電視台擔任助理導播的時候，每週連續工作32小時的機會大約是3次，她這樣勤勤懇懇地做了3年左右才離開這份工作。

之後，雖然天月愛在街上被星探挖掘，可是當初簽約的經紀公司想法非常極端，拍攝的尺度也很大，她覺得這份工作並非長久之計，所以幾經思量，她覺得再學一門技藝比較穩妥，便學了泰式古法按摩，讓生活穩定些。

天月愛為了在東京生活還特別學了泰式古法按摩。（翻攝自X）

學會泰式古法按摩後，天月愛甚至還開了一家按摩店，沒想到投資失敗，還負債3百萬日圓（約新台幣60萬元）。加上那時工作太認真，把自己弄傷了無法繼續按摩工作，於是進入一家上班時間彈性的不動產公司工作。

近期考上合格率超低的房地產交易國家資格後，天月愛坦言，自己的粉絲變多了，其中不乏高知識份子、社會菁英，讓她嘗到取得資格之外的甜頭。

天月愛考過了合格率僅15％的日本房地產交易資格。（翻攝自X）

31歲的天月愛其實了解到自己的寫真工作無法長久，目前仍在努力學習行政文書，同時強化自己的英語能力。條理清晰的她其實已經想過，如果自己過了30歲還沒結婚，必須靠自己的力量在東京生活。

天月愛也透露，自己現在完全沒有結婚想法，所以只能拚命靠自己的力量往上爬。

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