香港金像獎》舒淇《女孩》奪最佳新導演！自揭3字得獎關鍵

〔記者鍾志均／台北報導〕第44屆香港電影金像獎今（19）晚登場，典禮開場由陳奕迅驚喜登台獻唱《致明日的舞》點燃全場氣氛，秒變大型演唱會。首個頒發的「新晉導演」獎，得主為出道30年的影壇女神舒淇，以首部自編自導的作品《女孩》強勢拿下，3字自嘲「我太老」堪稱全場最反差、也最有戲的一刻。

舒淇以《女孩》奪下金像獎最佳新晉導演獎。（翻攝自IG）

當陳可辛宣布得主為舒淇時，全場掌聲炸裂，她一身黑色造型登台，笑到停不下來，開口第一句就讓全場笑翻：「沒想到進入香港影壇30年，還能再拿一次『新人獎』！」一句自嘲「我是最老的新導演」笑翻眾人，她更補刀：「不是其他人不夠好，是我太老了。」幽默又帶點狠勁的發言，立刻在社群引發討論。

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舒淇今天一身黑色造型出場。（香港明報提供）

事實上，《女孩》對舒淇來說不只是轉型作品，更像一場自我解剖。她坦言拍攝過程像在「剝洋蔥」，把童年記憶與內心陰影一層層翻出來面對，「那些恐懼一直都在，我只是把它變成電影。」該片從釜山影展到香港導演會大獎，如今再抱回金像獎，氣勢完全擋不住。

台上她不忘感謝整個團隊，特別點名台灣攝影師與幕後夥伴，語氣從玩笑轉為真誠：「謝謝大家，謝謝香港，也謝謝一路支持我的朋友。」

本屆入圍新晉導演的還有《世外》吳啓忠、《他年她日》龔兆平、《風林火山》麥浚龍和《UFO離奇命案》郭家禧、李振傑。

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