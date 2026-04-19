香港金像獎》梁家輝44年對決影帝 古天樂雙料夾殺超兇

〔記者鍾志均／台北報導〕第44屆香港電影金像獎今（19）晚在尖沙咀文化中心登場，雖然今年取消「最佳亞洲華語電影」獎項，導致台灣作品缺席，但紅毯現場依舊星光炸裂，從古天樂、梁家輝到章子怡、舒淇全數到齊，彷彿大型追星現場。

梁家輝以《捕風追影》入圍香港電影金像獎最佳男主角獎。（香港明報提供）

今年最有戲的男人之一，絕對是入行剛好滿44年的梁家輝，他以《捕風追影》角逐影帝，笑說「提名已經是榮幸」，但嘴上淡定，實際上行程滿到炸，從介紹新片到當嘉賓一手包辦，還沒頒獎就先耗掉一半體力。

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古天樂以《私家偵探》、《尋秦記》雙料入圍香港電影金像獎最佳男主角獎。（香港明報提供）

另一頭，古天樂帶著《尋秦記》團隊高調現身，甚至動用遊艇宣傳，被笑稱是「最豪華拉票現場」，他感性表示，從電視劇走到電影、跨越25年，「像一場不真實的夢」。

許恩怡以《無名指》入圍香港電影金像獎最佳女主角獎。（香港明報提供）

紅毯另一焦點完全被女星們搶走。王丹妮一身低胸禮服優雅登場，卻在關鍵時刻裙擺卡鞋小出包，彎腰整理瞬間成為全場攝影焦點；以《無名指》角逐影后的許恩怡則走透視黑裝路線，霸氣表示「不緊張，反而很享受」，展現新生代氣場。

廖子妤以《像我這樣的愛情》入圍香港電影金像獎最佳女主角獎。（香港明報提供）

至於呼聲頗高的廖子妤，更是直接把紅毯當脫口秀舞台，自爆緊張到「一早跑廁所」，還笑稱靠勒到不行的禮服撐自信，直球發言讓現場笑翻。

章子怡以《醬園弄‧懸案》入圍香港電影金像獎最佳女主角獎。（香港明報提供）

影帝影后戰況同樣白熱化，古天樂以《尋秦記》、《私家偵探》兩部作品雙料入圍，對上梁家輝等強敵，堪稱「男人修羅場」；影后方面，章子怡、許恩怡、廖子妤等人正面對決，各自帶著作品氣勢壓境。章子怡受訪時一語點破演員核心：「要有像孩子一樣的好奇心」，讓主持人點頭如搗蒜。

舒淇執導《女孩》入圍香港電影金像獎4項大獎。（香港明報提供）

本屆最大熱門電影由《風林火山》以12項提名領跑，《尋秦記》、《再見UFO》等緊追在後。

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