網驚完全沒變 54歲郭靜純急澄清 真相讓人笑出來

郭靜純在Podcast《老地方》透露，當初是為了孩子教育選擇搬到加拿大溫哥華居住。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕54歲女星郭靜純曾經在1996年登上《花花公子》國際中文版，是首位華人封面女郎，之後更是跨足戲劇、綜藝節目主持。許久未露面的她日前在Podcast中談及自己的生活近況。

選擇在當紅時刻急流湧退的郭靜純，與何篤霖主持長壽命理節目《命運好好玩》長達15年，之後舉家移民海外。7年前她更淡出演藝圈，減少公開露面次數。

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郭靜純淡出演藝圈7年。（翻攝自臉書）

郭靜純在Podcast《老地方》透露，當初是為了孩子教育選擇搬到加拿大溫哥華居住。現在她除了照顧孩子外，還從是直播帶貨工作，郭靜純對於目前的生活感到「還不錯」。

郭靜純說搬到溫哥華之後感受到有些地方和台灣不同，例如在台灣會面臨人情壓力，相對之下溫哥華比較有隱私，讓她覺得輕鬆自在。

郭靜純在臉書曬出自己過去的照片。（翻攝自臉書）

今年2月底郭靜純曾經在社群媒體上發布一張自己的照片，許多人都大讚她一點都沒變，簡直就是「凍齡女神」，郭靜純趕緊回覆：「大家誤會了～這是FB跳出來的回憶照片！」、「現在的郭靜純已經不是長這樣喔」，還附上3個哭笑不得的表情符號。

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