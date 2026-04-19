自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網驚完全沒變 54歲郭靜純急澄清 真相讓人笑出來

郭靜純在Podcast《老地方》透露，當初是為了孩子教育選擇搬到加拿大溫哥華居住。（翻攝自臉書）郭靜純在Podcast《老地方》透露，當初是為了孩子教育選擇搬到加拿大溫哥華居住。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕54歲女星郭靜純曾經在1996年登上《花花公子》國際中文版，是首位華人封面女郎，之後更是跨足戲劇、綜藝節目主持。許久未露面的她日前在Podcast中談及自己的生活近況。

選擇在當紅時刻急流湧退的郭靜純，與何篤霖主持長壽命理節目《命運好好玩》長達15年，之後舉家移民海外。7年前她更淡出演藝圈，減少公開露面次數。

郭靜純淡出演藝圈7年。（翻攝自臉書）郭靜純淡出演藝圈7年。（翻攝自臉書）

郭靜純在Podcast《老地方》透露，當初是為了孩子教育選擇搬到加拿大溫哥華居住。現在她除了照顧孩子外，還從是直播帶貨工作，郭靜純對於目前的生活感到「還不錯」。

郭靜純說搬到溫哥華之後感受到有些地方和台灣不同，例如在台灣會面臨人情壓力，相對之下溫哥華比較有隱私，讓她覺得輕鬆自在。

郭靜純在臉書曬出自己過去的照片。（翻攝自臉書）郭靜純在臉書曬出自己過去的照片。（翻攝自臉書）

今年2月底郭靜純曾經在社群媒體上發布一張自己的照片，許多人都大讚她一點都沒變，簡直就是「凍齡女神」，郭靜純趕緊回覆：「大家誤會了～這是FB跳出來的回憶照片！」、「現在的郭靜純已經不是長這樣喔」，還附上3個哭笑不得的表情符號。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中