秘境被搶戲 網美小方糖泡溫泉 網狂讚身材太猛

小方糖分享野溪溫泉的首圖，每個人都被她的美胸吸引。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅小方糖先前在社群平台分享自己造訪宜蘭山區秘境溫泉的一系列美照，還開心地說：「見識到會冒熱氣的溫泉河」，沒想到底下留言就大歪樓，討論野溪溫泉的人少，大部分人都讚：「首圖也太好看了吧」，而備受矚目的主圖，正是小方糖穿著白色比基尼超低胸照片。

小方糖泡在野溪溫泉中，開心說自己身處的溫泉真的可以游泳，更表示自己踩不到底。她沿著溪床慢慢走，隨著位置不同溫度也跟著變化，感覺山風、溪水、溫泉熱氣，一切都慢下來了。

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小方糖表示芃芃野溪溫泉水深夠，可以在此游泳。（翻攝自IG）

小方糖先造訪了宜蘭縣大同鄉英士村的芃芃野溪溫泉，隔天又直奔清水地熱，還有好心人搭了天然浴池，讓她好好的享受了一小時的免費溫泉浴。

在芃芃溫泉時小方糖穿著一身白色的比基尼，加上拍照時，從上往下拍，豐胸全被看光，感覺溪裡又見到山谷。為了證明芃芃溫泉真能游泳，芃芃還露了一小段自己游泳的影片，開心的笑著。

小方糖探訪清水地熱時已經有好心人搭好浴缸。（翻攝自IG）

隔天她探訪清水地熱換上一套粉色比基尼，依然由上往下拍攝，豐滿雪乳盡收眼底，也難怪留言直接歪樓，沒人討論風景，直直盯著小方糖窈窕的S型身材。

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