媽祖真的有聽 呂文婉走10公里撐不住 下一秒奇蹟發生

資深媒體人呂文婉在社群發文，記錄自己跟著「粉紅超跑」進香的心情。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深媒體人呂文婉近日參與「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香活動，跟著鑾轎走了約10公里，她日前在社群發文，指自己看到一位母親帶著兒子跪在地上向媽祖哭訴人生艱難，無助、悲傷又急切的哭聲看得呂文婉鼻酸。

呂文婉說那對母子虔誠跪著，工作人員默默將媽媽手上的藍色外套披在哭到顫抖的身軀，此時媽祖也停轎替這對母子加持，讓現場所有人感受到當下的溫柔撫慰，她也衷心祝福，無論未來的路有多難，都希望這對母子能得到繼續勇敢前行的力量。

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呂文婉記錄下自己見到一對母子被媽祖庇佑的瞬間。（翻攝自臉書）

「有願，就有力」呂文婉覺得白沙屯媽祖真聽得到信眾的心聲，她自己也默默在心中許願，並隨著粉紅超跑走了2小時，約10公里的急行。呂文婉說，自己始終在鑾轎前後左右，寸步不離。

呂文婉坦言：自己平常沒運動，這段急行讓她的體力和意志幾乎耗盡，只能在心中低聲向媽祖報告：「媽祖，我真的到極限了…撐不住了…接下來，可能沒辦法再貼著祢走了…」沒想到就在當下，現場宣布：鑽轎底。突如其來的消息，讓呂文婉淚如雨下，感覺自己不是撐到終點的人，而是被接住的人。

呂文婉感受到自己不是撐到終點的人，而是被接住的人。（翻攝自臉書）

她更說自己這幾天的幸福很奇妙，心被悄悄填滿了，感覺跟著媽祖的腳步前行，在人群中，感覺到心情愈發平靜、踏實，更覺得被牽引、守護的感覺，是真切地存在。她心有所感地說：「原來，真正的富有，不是擁有多少，而是感受到多少…」。

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