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發文求救 Fubon Angels奶昔被抹「黃」 淚喊快撐不住

Fubon Angels成員奶昔在網路上被惡意攻擊。（翻攝自IG）Fubon Angels成員奶昔在網路上被惡意攻擊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員奶昔最近諸事不順，先前她發文指自己右腳踝長骨刺，今（19）再發文透露自己遭惡意造謠，心理壓力超大，甚至每天回家都以淚洗面。

奶昔坦白：「一閉上眼就很恐慌」，在朋友的協助下，成功檢舉數篇不實文章，但有一篇不知為何始終無法檢舉成功，奶昔無助地向網友求救：「只能拜託網友們幫忙檢舉貼文，我真的快崩潰了…」。

惡意發文當中造謠「手中有奶昔不雅片」，但奶昔本人強調：「我非常清楚造謠的人手上根本什麼影片也沒有」，無奈就是有人好奇會想看所謂的影片，奶昔在自己面臨情緒崩潰之際，也不忘提醒小心詐騙，甚至呼籲大家「不管是真是假都不應該去要影片！！！！！！！」

惡劣網友散布謠言，指手上有奶昔不雅片，根本胡說八道。（翻攝自IG）惡劣網友散布謠言，指手上有奶昔不雅片，根本胡說八道。（翻攝自IG）

有人知道奶昔正在遭受惡意造謠困擾，卻落井下石傳私訊給她，質疑她浪費司法資源、跟酸民計較。她無奈說：「看圖片也知道這不是一般的酸民吧？」奶昔更強調，今天她不報警，明天就會換一個女孩受害，不希望有更多人遭遇相同狀況，奶昔才挺身而出。

更讓人沮喪的是，造謠的文章竟然有超過4萬次瀏覽，現在AI換臉技術流行，奶昔擔心又害怕，透露自己第一次站在舞台上很恐慌，但又不能表現出來，只能不斷在內心要自己打起精神。

網友提供其中一名散播謠言者，所在地點在中國。（翻攝自Threads）網友提供其中一名散播謠言者，所在地點在中國。（翻攝自Threads）

奶昔感慨：做錯事的不是我，到警局做筆錄的時候，還要把內容重新確認一次，等於是雙重傷害。她委屈說：「 真的沒有女生想遇到這種事…」，網友心疼她也留言：「看到一個檢舉一個」、「AI換臉真的會毀掉一個女孩的清譽，毀掉一個女孩只需要造黃謠」、「這種人一定要給他教訓，不要姑息」。

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