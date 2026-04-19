鮮肉男星沒跑過趴！首衝台東電音派對 突被一物噴到嚇傻

Ｊ.Sheon首登電音派對演出。（台東縣政府民政處提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金音大贏家、「R&B天菜」J.Sheon空降台東電音派對，這也是他生涯首度站上電音派對舞台。睽違3年再訪台東，他一開口就熱血喊話：「大家一起來跟我HIGH翻台東吧！」但下一秒卻自爆「其實沒有參加過電音派對」，笑說平常都宅在家打電動，反差萌發言讓全場笑翻。

Ｊ.Sheon首登電音派對演出。（台東縣政府民政處提供）

談到《2026 MONSTER E-TIYALAND》台東電音派對，J.Sheon直呼：「熱情得很誇張！！自己是有被台下的能量嚇到，而且電音派對的Bass低頻在喇叭上很大管，地板一直震，我一度以為在夜店。」他也分享互動驚魂記：「坐著唱《別問很可怕》的時候，突然感覺背後有東西在灑，我以為是下雨了，原來是噴火花，還好是虛驚一場。」

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DJ AQUA上陣。（台東縣政府民政處提供）

台東電音派對邁入第六年，今年規格全面升級，活動從白天一路CHILL到夜晚炸裂。暖場由「台東之光電音女神」DJ JANICE與MC-KTWO揭開序幕，接著DJ JANICE、AQUA、GANJA輪番上陣，節奏層層堆疊。太陽下山樂團帶來LIVE演出，重新詮釋《讓我一次愛個夠》，全場大合唱，氣氛瞬間沸騰。

南韓「電音和尚」日進大師。（台東縣政府民政處提供）

晚間高潮由J.Sheon帶電登場，一連演唱《比較浪漫＋欸你誰》、《早上papapa》等代表作，最終以《別問很可怕》收尾，重低音轟炸下全場情緒直衝頂點，歡呼聲幾乎蓋過音響。隨後由韓國「電音和尚」日進大師接棒，再由SICK INDIVIDUALS壓軸引爆，結合雷射、燈光與音牆震撼，將台東森林公園瞬間變身國際電音聖地。最終煙火秀點亮整片夜空，為長達8小時的狂歡畫下最震撼句點。

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