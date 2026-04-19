父親白恐遭槍殺！高菊花慘被「獻計」色誘軍官 蔡英文見內幕好震撼

《傳奇女伶 高菊花》高菊花曾以藝名「派娜娜」風靡夜總會及歌廳。（野火樂集提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕紀錄片《傳奇女伶 高菊花》耗時20年拍攝與文史調查，將歷史塵封已久的歌壇巨星「派娜娜」，透過鏡頭再次帶回世人面前，更揭露她身為白色恐怖遺族，又被國家利用卻遭噤聲的心酸人生。前總統蔡英文昨天（18日）特別出席包場放映，她深受高菊花的故事觸動，更想起自己的祖母，映後分享：「高菊花這樣一位近乎傳奇的女性，學習外國歌曲，在複雜的環境裡求生存，對我來講非常震撼，很感謝製作團隊將高菊花的故事拍出來，讓我們看見台灣歷史更深刻的那一面。」

《傳奇女伶 高菊花》監製熊儒賢（右二）贈送高一生及派娜娜的專輯給前總統蔡英文。（野火樂集提供）

蔡英文觀賞《傳奇女伶 高菊花》包場放映，她表示，在大銀幕看到高菊花晚年的樣子，讓她想起自己的祖母也是來自原住民部落，而且祖母也會唱歌，是她很熟悉的樣子，但看到高菊花的故事，有一個很深刻、複雜、痛苦的過程，很感謝這部片讓大家知道女性可能經歷了什麼。在蔡英文致詞結束後，監製熊儒賢也送上高一生《鄒之春神》紀念專輯及《派娜娜》影音專輯作為禮物，讓她能藉由音樂繼續回味這部電影的餘韻。

請繼續往下閱讀...

前總統蔡英文（左二）觀賞《傳奇女伶 高菊花》，深受高菊花的故事觸動，更讓她想起自己的祖母。（野火樂集提供）

《傳奇女伶 高菊花》講述高菊花在父親高一生遭白色恐怖迫害槍殺後，她如何在威權巨輪下，犧牲自己堅強撐起一個家，直到晚年在紀錄片拍攝過程，才慢慢放開心房，道出這段辛酸往事。監製熊儒賢回憶曾有觀眾映後流著淚，分享她的父親也經歷白恐時代，因為父親很多事情都不說，導致父女對立很嚴重，但看完這部片，突然明瞭父親為什麼選擇沉默和不說，「那不是不能說，而是不敢說」。熊儒賢表示，希望觀眾不要只看到發生在高菊花身上的悲劇，而是從悲劇中走出來後，如何看待現在的生命。

前總統蔡英文（中）出席紀錄片《傳奇女伶 高菊花》包場放映，監製熊儒賢（右）、沈可尚（左二）及導演盧元奇（左）映後合影。（野火樂集提供）

Podcast《一歷百憂解》主講者李文成指出，高菊花在父親被槍決後，為養活一家十口化身拉丁歌后「派娜娜」，其魅力震撼當時演藝圈。然而，國家檔案揭露了殘酷真相：她曾被迫淪為「美人計」工具，被送去籠絡波蘭共黨秘書，甚至在韓國參謀總長來台時被迫作陪。令人憤慨的是，情治單位在綿密的監控中，竟以「性格放蕩、嗜酒如命」等字眼羞辱她。

《傳奇女伶 高菊花》中的主角高菊花一生傳奇。（野火樂集提供）

監製沈可尚坦言：「面對這樣沉重的故事，直到影片完成了，才覺得對20年前初次見到菊花阿姨時，她那張模糊又深刻的臉孔有了交代。」導演盧元奇則感性說，希望觀眾放下對錯與批判，單純來認識這位「堅強到不可思議的女性」，去理解高菊花與女兒昭伶之間的難為與愛，看完後會想說一句「妳們做得很好！」

高一生曾經是一位老師，也是一位部落的引路人。在山林與教室之間，他教孩子讀書，教族人耕作，也寫歌。那些旋律，不急不躁，像山一樣，緩慢而堅定。他相信文化可以被保存，相信族群可以有自己的未來。只是，那個時代並不允許太多相信。1954年4月17日，高一生被處決，那一天之後，歷史繼續往前走。但有些時間，停了下來。他的女兒，高菊花，還來不及問清楚，就開始過另一種人生。

熊儒賢期待藉由這部片，讓觀眾知道在那樣的年代，有一個人，曾經相信土地、文化與人之間，可以有另一種未來；也有一個女兒，用一生，慢慢走向那個她深愛的父親和整個家族的命運。《傳奇女伶 高菊花》將於5月15日全台上映，同時已提前開放預約，歡迎企業、學校及各類團體洽詢包場觀影。包場相關及更多電影資訊請至「傳奇女伶 高菊花」官方臉書專頁查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法