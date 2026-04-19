《炮仔聲》最強小三升格人母！驚喜宣布「2026全新作品」平安完工

〔記者李紹綾／台北報導〕范宸菲曾以《炮仔聲》地表最強小三「夏盈盈」讓人恨得牙癢癢，後來又憑《國際橋牌社2》問鼎金鐘戲后，她今（19日）喜曝平安產子當媽。

范宸菲宣布產子當媽。（翻攝自臉書）

范宸菲在社群感性宣布順利產下新生兒。非常有才華的她，連報喜都充滿文青創作歌手的氣息，形容寶寶是「2026 第一件全新嬰兒作品，平安展開，新鮮的嫩嬰」。消息一出，演藝圈好友亮哲、吳怡霈火速趕來道賀，曾止妤更以過來人身分幽默提醒「恭喜加入睡不飽行列」。

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范宸菲宣布產子當媽。（翻攝自臉書）

回顧范宸菲與老公鄭先生的愛情故事，簡直就是一部浪漫音樂劇。身為創作歌手的她，當初就是在演出中認識了擔任樂手的鄭先生，兩人從樂手搭檔變成朋友，甚至還當了一年的室友，最後才決定「升格」成戀人。

范宸菲。（翻攝自臉書）

歷經4年多的穩定交往，范宸菲坦言從發現懷孕到去年10月登記結婚，這一切的節奏都「意外地理所當然」。這對音樂人夫妻檔不僅在舞台上默契十足，現在更共同完成了人生中最重要的「產出」。粉絲除了祝福這件「全新作品」平安長大，也紛紛期待這位才華橫溢的媽媽在育兒之餘，能趕快帶著更多影視或音樂創作回歸幕前。

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