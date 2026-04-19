自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《炮仔聲》最強小三升格人母！驚喜宣布「2026全新作品」平安完工

〔記者李紹綾／台北報導〕范宸菲曾以《炮仔聲》地表最強小三「夏盈盈」讓人恨得牙癢癢，後來又憑《國際橋牌社2》問鼎金鐘戲后，她今（19日）喜曝平安產子當媽。

范宸菲宣布產子當媽。（翻攝自臉書）范宸菲宣布產子當媽。（翻攝自臉書）

范宸菲在社群感性宣布順利產下新生兒。非常有才華的她，連報喜都充滿文青創作歌手的氣息，形容寶寶是「2026 第一件全新嬰兒作品，平安展開，新鮮的嫩嬰」。消息一出，演藝圈好友亮哲、吳怡霈火速趕來道賀，曾止妤更以過來人身分幽默提醒「恭喜加入睡不飽行列」。

范宸菲宣布產子當媽。（翻攝自臉書）范宸菲宣布產子當媽。（翻攝自臉書）

回顧范宸菲與老公鄭先生的愛情故事，簡直就是一部浪漫音樂劇。身為創作歌手的她，當初就是在演出中認識了擔任樂手的鄭先生，兩人從樂手搭檔變成朋友，甚至還當了一年的室友，最後才決定「升格」成戀人。

范宸菲。（翻攝自臉書）范宸菲。（翻攝自臉書）

歷經4年多的穩定交往，范宸菲坦言從發現懷孕到去年10月登記結婚，這一切的節奏都「意外地理所當然」。這對音樂人夫妻檔不僅在舞台上默契十足，現在更共同完成了人生中最重要的「產出」。粉絲除了祝福這件「全新作品」平安長大，也紛紛期待這位才華橫溢的媽媽在育兒之餘，能趕快帶著更多影視或音樂創作回歸幕前。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中