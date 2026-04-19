王齊麟當爸1個月 曬一家三口甜照吐心聲：一不留神你就長大了

王齊麟曬一家三口合照。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕羽球奧運金牌得主王齊麟去年與前樂天女孩陳詩媛（十元）登記結婚後，家庭生活備受關注。兩人不僅在同年10月宣布懷孕喜訊，更於今年3月迎來寶貝兒子Rally誕生，正式升格為三口之家。

隨著兒子滿月，王齊麟18日也在社群平台分享心情，並曬出一家三口的溫馨合照。畫面中，他身穿球衣躺在一旁，妻子陳詩媛則穿著居家服輕靠在他肩上，兩人中間是可愛的兒子，畫面簡單卻洋溢著滿滿幸福感。

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迎來為人父的第一個月，王齊麟感性寫下心聲，直言看著兒子從剛出生時小小一隻，到現在逐漸變得白白胖胖，讓他深刻感受到時間流逝之快，「稍一不留神你就長大了」。短短30天的變化，也讓他開始出現不捨與感慨。

他坦言，雖然身為職業運動員，平時需面對密集的訓練與比賽，但仍希望盡力參與孩子的成長過程。他也許下心願，希望兒子能在充滿愛的環境中長大，「只希望你健康、平安、快樂」。

談及身份轉變，王齊麟表示，當自己一次次呼喚兒子名字時，也更能體會父母對孩子的情感與牽掛。文末他更以幽默口吻對兒子喊話：「親愛的Rally，爸爸會努力打出更多好的Rally（回合），你要健康快樂長大，爸媽永遠愛你。」一席話展現鐵漢柔情的一面，也讓粉絲看了直呼暖心。

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