台粉狂喊2個字！Billyrrom喊「討厭你們」 宣告主流出道全場嗨翻

Billyrrom。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本潮流樂團Billyrrom昨天（18日）晚間在Legacy Taipei舉行專場演唱會，吸引近千名樂迷共襄盛舉。他們昨天也宣布，將在環球主流出道，掀起全場歡呼聲。

Billyrrom宣布在環球音樂主流出道。（環球音樂提供）

這是Billyrrom在台第二次專場演出，開場帶來《bon voyage》、《CYM》等歌曲，隨著強烈節奏起，Billyrrom以標誌性的電子搖滾與細膩旋律，帶來一場兼具爆發力與藝術感的演出。主唱Ｍol向樂迷熱情表示，真的很開心能來這裡表演，希望大家能盡情享受。吉他手Rin則是帶來一段精彩Rap，樂迷回報以熱烈的掌聲，讓現場參與的人們感到情緒沸騰。

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Billyrrom主唱Moi歌聲與外表都把粉絲迷得咪咪冒冒。（環球音樂提供）

演出前一天，Billyrrom受訪透過媒體喊話，歡迎粉絲教他們「台灣髒話」。起初，歌迷一開始此起彼落的「水啦」，甚至有人說出最近紅到台灣的流行語YBSG（やばすぎ，超扯超扯），但不知道為什麼後來有歌迷開始大喊「屁眼」，讓氣氛變得十分微妙，主唱Mol聽懂意思後回應：「I hate you guys！」也配合地大喊「屁眼」，讓現場爆出笑聲，但事後也有網友吐槽「一點也不好笑」。

Billyrrom二次專場吸引近千名歌迷朝聖。（環球音樂提供）

Billyrrom與台灣的連結十分深厚，他們兩度受邀參加台中浮現祭，也與台灣樂團溫蒂漫步兩度跨海合作單曲，展現深厚音樂情誼，台灣也成為他們音樂旅程的重要據點。安可曲他們邀請嘉賓溫蒂漫步上台，共同深情演繹合作的兩首曲目《Nightglow Dreamer》與《Night Bloom》，將演出帶到最高潮，展現他們在音樂語言上的多元與成熟。

Billyrrom演出包括安可在內的17首歌曲。（環球音樂提供）

Billyrrom在台開唱，還邀請溫蒂漫步一起演出。（環球音樂提供）

安可演出前，Billyrrom首度正式宣告將加入環球音樂主流出道，螢幕上寫著：「我們與環球音樂正式成為了全球合作夥伴關係，我想今後，我們一定能和大家共享更多快樂的時光。最後，還有一件事想告訴大家，台北，你們真的太棒了！超開心，我愛你們。」事實上，Billyrrom演出前一天，正是在環球音樂受訪，只是想要留給粉絲們一個驚喜，才希望相關人員保密。最後，成員在台上向台灣樂迷致謝，大喊「我愛你」，這場專場對他們而言是新的起點，希望未來與大家製造更美好的回憶。

Billyrrom Asia Tour 2026 “Jupiter=” in Taipei 演出歌單

1 Bon Voyage

2 CYM

3 Solotrip

4 Defunk

5 Noidleap

6 Hold Me Tight

7 Eyes to the Mirror

8 Soulbloom

9 CALL, CALL

10 Stained Glass

11 Magnet

12 Once Upon a Night

13 Funky Lovely Girl

14 Unknown Island

-EN-

15 Babel

16 Night Bloom （w/Wendy Wander）

17 Nightglow Dreamer （w/Wendy Wander

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