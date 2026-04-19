自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台粉狂喊2個字！Billyrrom喊「討厭你們」 宣告主流出道全場嗨翻

Billyrrom。（環球音樂提供）Billyrrom。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本潮流樂團Billyrrom昨天（18日）晚間在Legacy Taipei舉行專場演唱會，吸引近千名樂迷共襄盛舉。他們昨天也宣布，將在環球主流出道，掀起全場歡呼聲。

Billyrrom宣布在環球音樂主流出道。（環球音樂提供）Billyrrom宣布在環球音樂主流出道。（環球音樂提供）

這是Billyrrom在台第二次專場演出，開場帶來《bon voyage》、《CYM》等歌曲，隨著強烈節奏起，Billyrrom以標誌性的電子搖滾與細膩旋律，帶來一場兼具爆發力與藝術感的演出。主唱Ｍol向樂迷熱情表示，真的很開心能來這裡表演，希望大家能盡情享受。吉他手Rin則是帶來一段精彩Rap，樂迷回報以熱烈的掌聲，讓現場參與的人們感到情緒沸騰。

Billyrrom主唱Moi歌聲與外表都把粉絲迷得咪咪冒冒。（環球音樂提供）Billyrrom主唱Moi歌聲與外表都把粉絲迷得咪咪冒冒。（環球音樂提供）

演出前一天，Billyrrom受訪透過媒體喊話，歡迎粉絲教他們「台灣髒話」。起初，歌迷一開始此起彼落的「水啦」，甚至有人說出最近紅到台灣的流行語YBSG（やばすぎ，超扯超扯），但不知道為什麼後來有歌迷開始大喊「屁眼」，讓氣氛變得十分微妙，主唱Mol聽懂意思後回應：「I hate you guys！」也配合地大喊「屁眼」，讓現場爆出笑聲，但事後也有網友吐槽「一點也不好笑」。

Billyrrom二次專場吸引近千名歌迷朝聖。（環球音樂提供）Billyrrom二次專場吸引近千名歌迷朝聖。（環球音樂提供）

Billyrrom與台灣的連結十分深厚，他們兩度受邀參加台中浮現祭，也與台灣樂團溫蒂漫步兩度跨海合作單曲，展現深厚音樂情誼，台灣也成為他們音樂旅程的重要據點。安可曲他們邀請嘉賓溫蒂漫步上台，共同深情演繹合作的兩首曲目《Nightglow Dreamer》與《Night Bloom》，將演出帶到最高潮，展現他們在音樂語言上的多元與成熟。

Billyrrom演出包括安可在內的17首歌曲。（環球音樂提供）Billyrrom演出包括安可在內的17首歌曲。（環球音樂提供）

Billyrrom在台開唱，還邀請溫蒂漫步一起演出。（環球音樂提供）Billyrrom在台開唱，還邀請溫蒂漫步一起演出。（環球音樂提供）

安可演出前，Billyrrom首度正式宣告將加入環球音樂主流出道，螢幕上寫著：「我們與環球音樂正式成為了全球合作夥伴關係，我想今後，我們一定能和大家共享更多快樂的時光。最後，還有一件事想告訴大家，台北，你們真的太棒了！超開心，我愛你們。」事實上，Billyrrom演出前一天，正是在環球音樂受訪，只是想要留給粉絲們一個驚喜，才希望相關人員保密。最後，成員在台上向台灣樂迷致謝，大喊「我愛你」，這場專場對他們而言是新的起點，希望未來與大家製造更美好的回憶。

Billyrrom Asia Tour 2026 “Jupiter=” in Taipei 演出歌單

1 Bon Voyage

2 CYM

3 Solotrip

4 Defunk

5 Noidleap

6 Hold Me Tight

7 Eyes to the Mirror

8 Soulbloom

9 CALL, CALL

10 Stained Glass

11 Magnet

12 Once Upon a Night

13 Funky Lovely Girl

14 Unknown Island

-EN-

15 Babel

16 Night Bloom （w/Wendy Wander）

17 Nightglow Dreamer （w/Wendy Wander

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中