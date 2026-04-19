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娛樂 最新消息

平日酬勞25萬起跳！沈玉琳今現身「只領礦泉水」原因藏洋蔥

沈玉琳拒當廢人，抗癌成功急復工。（記者潘少棠攝）沈玉琳拒當廢人，抗癌成功急復工。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕總是在螢光幕前大聲狂笑、精力旺盛的「荒謬大師」沈玉琳病癒回歸，今（19）日現身「世界急性骨髓性白血病日（AML Day）」記者會，揭露大病來得毫無預警，在發病前兩個月曾至功能醫學門診驗血，當時報告顯示指標完全正常，沒想到短短一個月內，身體健康狀況崩盤。

回憶住院初期，沈玉琳表示，主治醫師侯信安教授曾坦言，藥物「小紅莓」可能產生新的毒性，若與現有藥物併用恐雪上加霜。沈玉琳當時反過來激勵醫療團隊：「就加吧！有新毒性我負責！」雖然口頭強悍，但他坦言還是會焦慮，「我一直留意自己的心跳，很怕它跳一跳突然停了。」

沈玉琳任血癌關懷大使，只領礦泉水當酬勞。（記者潘少棠攝）沈玉琳任血癌關懷大使，只領礦泉水當酬勞。（記者潘少棠攝）

沈玉琳此次是以「關懷大使」身份現身。他自嘲平時商品代言一年300萬、出席活動起碼25萬起跳，但這次為了推廣對血癌的認識，他一毛不領，笑稱：「今天只領一瓶礦泉水，這是一種善的循環。」

針對外界關心的回歸進度，沈玉琳透露製作單位比他更緊張，甚至要求見主治醫師確認狀況才敢讓他錄影。他直言不願天天待在家「養病」，「每天廢在家心情不好，痔瘡反而會發作！」他預計6月份重返外景節目《女孩好野》，但企劃將改版為輕鬆的吃喝玩樂，笑虧：「不要病好了，結果搞到糖尿病。」要製作單位多安排吃原形食物。

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