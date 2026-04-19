台灣辦桌震撼紐約！隋棠、藍正龍領軍「征服時報廣場」 老外搶拍狂吸5萬讚

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立電視攜手緯來與華視共同出品的跨國節目《請世界吃桌》，近日成功衝破重重難關，前進紐約地標時報廣場辦桌。由隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意、千千及阿燦師等頂尖總鋪師組成的「辦桌台灣隊」，將紅通通的台式辦桌陣仗直接搬進紐約街頭，震撼景象引爆當地民眾瘋狂圍觀，Threads上更已累積超過 5 萬網友點讚致敬。

藍正龍體力活全包。（三立提供）

這場費時兩年籌備的紐約任務堪稱「地獄級」挑戰，風光背後隱藏著極高的執行難度。團隊不僅要在極短的時間內擠進餐廳廚房備料，現場更受限於環保法規禁止使用柴油發動機，全靠5顆大電池「邊煮邊算電」與時間賽跑。而面對婚宴現場不能播放音樂的突發限制，主持人浩子與千千發揮絕佳默契，臨場反應改以口技模仿鞭炮聲，用人聲配樂撐起全場氣氛，讓浩子在完成任務時忍不住激動大喊：「我們做到了！」

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台灣辦桌文化直攻世界地標。（三立提供）

藝人團隊在這次任務中各司其職，展現強大的「外掛」精神。男星藍正龍全程包辦體力活，不僅扛鍋具、搬食材，還得隨時應對粉絲合照，他坦言這趟旅程從阿燦師身上學到許多技法，「收穫非常多」；隋棠則展現細膩心思，負責後廚食材處理與精緻擺盤，讓紐約賓客紛紛驚艷搶拍。

陳隨意（左2）完成任務淚灑現場。（三立提供）

《請世界吃桌》前進時報廣場，紅桌一擺老外看傻搶拍。（三立提供）

紐約時報廣場紅炸了！隋棠、藍正龍領軍《請世界吃桌》創紀錄。（三立提供）

最感人的一幕發生在任務尾聲，負責擔任二廚並挑戰以英文介紹菜色的陳隨意，因壓力繃到極限，直到最後一道菜順利上桌後才放聲大哭，喜極而泣的場面令全場動容，成功將台灣辦桌文化的豪氣與人情味，精準地端上國際舞台。

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