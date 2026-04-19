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娛樂 音樂

丁噹養生與蔡依林同路線 憶前主播吳中純嘆人生無常

〔記者陽昕翰、陳慧玲／台北報導〕丁噹昨（18日）晚在高雄巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」夜未眠巡演，前主播梅聖旻、吳中純夫婦的獨生女「Apple」梅嬿翎也在台下觀看，當時丁噹還特別點名安慰Apple，並讓她緬懷已過世的母親，慶功時談到這件事，丁噹也提醒大家健康的重要。

丁噹完成高雄巨蛋演出，開粉紅香檳慶功。（相信音樂提供）丁噹完成高雄巨蛋演出，開粉紅香檳慶功。（相信音樂提供）

慶功受訪丁噹談到，之前是在朋友聚會認識吳中純，去年吳中純母女來看她的小巨蛋演唱會，但當時完全看不出吳中純生病，「知道狀況時，發現她（吳中純）已經在加護病房！」感嘆人生無常，更提醒大家身體健康的重要。

丁噹在演唱會上放話唱到120歲，所以現在更認真養生，開始早睡早起，透露平常9點半就睡了，跟蔡依林屬同一個養生路線的女歌手，但因為昨晚在高雄巨蛋的歌迷太熱情，她原訂3小時的演出，加碼成3.5小時，歌迷的熱情合唱與尖叫聲，給予她滿滿的能量，還能一直撐到深夜的慶功宴上。

丁噹感受到高雄歌迷的熱情，忍不住一唱再唱。（相信音樂提供）丁噹感受到高雄歌迷的熱情，忍不住一唱再唱。（相信音樂提供）

至於演唱會嘉賓「阿弟」蕭景鴻對丁噹催婚又催生，丁噹笑說：「我自己是準備好了，我在很努力讓自己變更好。」雖然現在還沒遇到同頻率的人，但接下來各城市的巡迴演出時，希望自己能在各城市多停留旅行，認識更多人，有更多機會。丁噹也笑說：「花兒一開蝴蝶自來，我很努力變成更好的自己，但跟我頻率差不多的人不多，物以稀為貴，可能會來得晚一些，但我們會走很久，因為我要活到120歲。」

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