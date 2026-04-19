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娛樂 最新消息

IU現身韓職看球「男伴」曝光！被照到KISS CAM一招化解

《21世紀大君夫人》中，IU、邊佑錫被照到KISS CAM。（翻攝自Disney+）《21世紀大君夫人》中，IU、邊佑錫被照到KISS CAM。（翻攝自Disney+）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕IU現身韓職看球？原來她主演的韓劇《21世紀大君夫人》中，最新一集她與邊佑錫一起到棒球場約會，還被KISS CAM照到，掀起全場討論。

《21世紀大君夫人》IU以「要維持禮節」為由，拒絕當眾與邊佑錫親吻。（翻攝自Disney+）《21世紀大君夫人》IU以「要維持禮節」為由，拒絕當眾與邊佑錫親吻。（翻攝自Disney+）

IU飾演的成熙周與邊佑錫飾演的理安大君展開一場「契約婚姻」，兩人還一起到棒球場約會，IU換穿了CASTLE鯊魚隊的球衣，還買了一件送給邊佑錫，希望透過情侶裝增加話題，不過礙於邊佑錫王室身分，無法表達「立場」，因此被阻止不能支持特定隊伍，最後也沒有換穿球衣。

《21世紀大君夫人》中，IU為邊佑錫購買球衣卻被拒絕。（翻攝自Disney+）《21世紀大君夫人》中，IU為邊佑錫購買球衣卻被拒絕。（翻攝自Disney+）

邊佑錫後來與IU一起進場看球，開球嘉賓竟然還是魯常泫飾演的總理閔鄭祐，魯常泫後來還跑來當邊佑錫、IU之間的電燈泡，與兩人一起看球賽，不過這一擠反而讓邊佑錫、IU坐得更近，以至於隨著球賽推進，兩人一度被球場的KISS CAM照到，被全場球迷慫恿「親一個」，邊佑錫還故意在IU旁邊講悄悄話，實在有夠曖昧。不過最後，IU透過手機亮出「要維持禮節」的字樣，不願與邊佑錫當眾親吻，成功化解KISS CAM的尷尬。

邊佑錫《21世紀大君夫人》第四集最後英雄救美，卻因此頭破血流。（翻攝自Disney+）邊佑錫《21世紀大君夫人》第四集最後英雄救美，卻因此頭破血流。（翻攝自Disney+）

IU在《21世紀大君夫人》第四集中遭設局，車子失控。（翻攝自Disney+）IU在《21世紀大君夫人》第四集中遭設局，車子失控。（翻攝自Disney+）

除了棒球，這一集中兩人確定開始談戀愛，還故意親給狗仔看，瞬間引爆話題。這一集結尾中，IU遭到設局，載著主上殿下的車子被動了手腳，就在千鈞一髮之際，邊佑錫以自己的車擋在IU車輛前，成功讓車子停下來，不過邊佑錫也因此流血，精彩劇情逼出全國收視率突破11%，首次突破雙位數，後續會如何發展令人好奇。《21世紀大君夫人》在Disney+上架。

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