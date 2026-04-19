影壇痛失巨擘！95歲「賴桑」賴成英辭世 拄杖登金馬成追憶

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣影壇傳出令人不捨的消息！被影人親暱稱為「賴桑」的賴成英，傳出昨（18日）深夜辭世，享耆壽95歲。他曾以《養鴨人家》、《群星會》、《秋決》3度奪下金馬最佳攝影，用鏡頭寫故事，也讓台灣電影開始被世界看見。

一生橫跨攝影與導演兩大領域的賴桑，不只是幕後推手，更像一位靜靜站在光影背後的「造夢者」，如今謝幕，讓許多影迷與從業人員直呼：「一個時代真的走了。」

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賴成英2022年拄著拐杖，站上金馬獎舞台領取終身成就獎。（資料照，記者陳逸寬攝）

賴成英最後一次公開身影，正是2022年站上金馬獎舞台領取終身成就獎，當時91歲的他拄著拐杖，在家人攙扶下緩緩上台，卻說出一句讓全場紅眼的話：「只要體力許可，願意繼續為電影努力。」如今回頭看，成了影壇最溫柔也最沉重的告別伏筆。

賴成英從黑白片時代一路走到彩色影像，還曾被送往日本學習最前線的攝影技術，把當時最先進的光影語言帶回台灣，等於親手把國片「升級版本」。

賴成英2022年拄著拐杖，站上金馬獎舞台領取終身成就獎。（資料照，記者陳逸寬攝）

此外，賴成英不只會拍，還很會「帶人」，像是日後成為台灣新電影代表人物的侯孝賢、攝影師陳坤厚，都曾在他的體系中學習成長，甚至他轉任導演後的首作，就讓侯孝賢首次擔任編劇、副導。

從攝影轉戰導演後，賴成英與李行長期合作，拍出《煙水寒》、《秋蓮》等作品，把情感、人生與時代揉進故事裡。他一生參與超過60部攝影作品、執導16部電影，從愛情、寫實到類型片，全都留下自己的痕跡。

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