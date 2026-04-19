自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

影壇痛失巨擘！95歲「賴桑」賴成英辭世 拄杖登金馬成追憶

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣影壇傳出令人不捨的消息！被影人親暱稱為「賴桑」的賴成英，傳出昨（18日）深夜辭世，享耆壽95歲。他曾以《養鴨人家》、《群星會》、《秋決》3度奪下金馬最佳攝影，用鏡頭寫故事，也讓台灣電影開始被世界看見。

一生橫跨攝影與導演兩大領域的賴桑，不只是幕後推手，更像一位靜靜站在光影背後的「造夢者」，如今謝幕，讓許多影迷與從業人員直呼：「一個時代真的走了。」

賴成英2022年拄著拐杖，站上金馬獎舞台領取終身成就獎。（資料照，記者陳逸寬攝）賴成英2022年拄著拐杖，站上金馬獎舞台領取終身成就獎。（資料照，記者陳逸寬攝）

賴成英最後一次公開身影，正是2022年站上金馬獎舞台領取終身成就獎，當時91歲的他拄著拐杖，在家人攙扶下緩緩上台，卻說出一句讓全場紅眼的話：「只要體力許可，願意繼續為電影努力。」如今回頭看，成了影壇最溫柔也最沉重的告別伏筆。

賴成英從黑白片時代一路走到彩色影像，還曾被送往日本學習最前線的攝影技術，把當時最先進的光影語言帶回台灣，等於親手把國片「升級版本」。

賴成英2022年拄著拐杖，站上金馬獎舞台領取終身成就獎。（資料照，記者陳逸寬攝）賴成英2022年拄著拐杖，站上金馬獎舞台領取終身成就獎。（資料照，記者陳逸寬攝）

此外，賴成英不只會拍，還很會「帶人」，像是日後成為台灣新電影代表人物的侯孝賢、攝影師陳坤厚，都曾在他的體系中學習成長，甚至他轉任導演後的首作，就讓侯孝賢首次擔任編劇、副導。

從攝影轉戰導演後，賴成英與李行長期合作，拍出《煙水寒》、《秋蓮》等作品，把情感、人生與時代揉進故事裡。他一生參與超過60部攝影作品、執導16部電影，從愛情、寫實到類型片，全都留下自己的痕跡。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中