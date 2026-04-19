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娛樂 電視

骨灰手鍊掉落驚魂！米可白40歲生日憶亡犬 錢錢「顯靈」暖心回應

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白的愛犬「錢錢」去年罹患胃癌離世，雖然毛孩已經去當天使，但對米可白來說，這份愛從未消失。

今（19日）是米可白的40歲生日，原本應該是開心的日子，但她在臉書貼出昔日與「錢錢」的合照，語氣中滿是思念。她回憶去年的生日願望就是希望錢錢多陪她幾個月，「我想，是天父聽見了我的聲音，所以你真的多陪了我三個月」，如今第一個沒有錢錢陪伴的生日，她坦言：「今天是我的生日，少了你，有點孤單。」

米可白「第一個沒有錢錢的生日」，發文自白「少了你很孤單，但愛一直都在」。（翻攝自臉書）米可白「第一個沒有錢錢的生日」，發文自白「少了你很孤單，但愛一直都在」。（翻攝自臉書）

米可白分享了一個不可思議的巧合，昨天她帶著用錢錢骨灰特製的手鍊去教會，卻不小心掉在地上，幸好有牧師提醒才驚險找回，那一刻她突然心有所感，覺得是錢錢在跟她對話：「你是不是想告訴我：『媽媽，你不用擔心我，我一直都在陪著你。』寶貝錢錢，媽媽真的很想你。」

先前面對有網友質疑：「錢錢走了1個月你怎麼都還放不下？」米可白強調，這份情感沒有期限，即便過了1年、10年「我還是放不下」。她認為悲傷會隨時間減少，但想念會一直存在。而她今年的生日願望也相當無私，「願這個世界上的每一個毛孩，都可以被好好愛著，很幸福、很幸福」，展現出對毛孩的大愛。

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