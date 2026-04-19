丁噹慶功驚吐險因《浪姐》得憂鬱症花3年療傷 躲流動廁所做這件事

〔記者陽昕翰、陳慧玲／台北報導〕丁噹昨（18日）晚在高雄巨蛋順利完成「夜遊 A Night Tour」演唱會，事後慶功受訪，聊到近期又掀起話題的《乘風2026》（又稱《浪姐7》），曾是初代參賽者的她，驚吐當時因壓力太大無處宣洩，直言快得憂鬱症，是她出道19年來最難熬的時光，也難忘當時被淘汰，一上車就暴哭的景象。

丁噹順利完成高雄巨蛋演出，開心宣布將唱向更多城市。（相信音樂提供）

昨晚丁噹的演唱會驚喜不斷，讓歌迷看得過癮，接下來她將前進北京、馬來西亞、紐約等多個城市巡演，另透露迎接出道20週年心願，想要挑戰體育場，希望帶著升級版的「夜遊 A Night Tour」重返高雄，想要唱進高雄世運主場館，甚至台北大巨蛋。

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丁噹唱歌充滿爆發力，但回想過去在《浪姐》比賽期間心情，她說：「我不願意分享自己的負能量，很多時候關起門來，自己吸收情緒！」錄影時每天只睡4小時，而她平常回家喜歡脫個精光，享受不受束縛的感覺，但節目真的是24小時拍攝，除了廁所，到處都是攝影機，讓她壓力超大，只能躲在攝影棚的流動廁所，滑手機放空一待就是半小時，享受個人時光。

丁噹在高雄巨蛋感受到歌迷熱情，唱得欲罷不能。（相信音樂提供）

因為錄了節目，丁噹稱從原本的E人變成I人，療傷3年才找回自己，她透露原本打算找朋友算塔羅牌，後來接觸到心靈療癒師，「我很不開心，當時有媒體訪問，我笑容都是擠出來的，很不真實，也沒辦法跟家人說」，她稱自己戴著面具工作長達3年，在療癒師的幫助下才找回真正的自己。

近期丁噹也有看《浪姐7》，也知道最近很紅的《心願便利貼》舞台，稱讚所有姐姐都很努力爭取第一名，不過她自認不適合成團，只能個人出道，難忘曾因唱太好而獲得低分的打擊，當時她演唱《我是一隻小小鳥》，但杜華僅給出低分，理由竟是「她唱得太好，顯得其他人不好，放在團體顯得不和諧」，事後丁噹還在網路上槓上杜華，歌迷也為她抱不平，丁噹直言現在的節目就是娛樂效果，至少她也為節目貢獻不少娛樂成分。

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