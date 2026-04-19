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娛樂 最新消息

王祖賢溫哥華寓所首曝光 巨型廚房親自煮菜做飯

常常下廚做菜的王祖賢，偌大廚房擺了一個很大的冰箱。（香港星島日報）常常下廚做菜的王祖賢，偌大廚房擺了一個很大的冰箱。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕59歲王祖賢以電影《倩女幽魂》聶小倩一角深植民心，息影多年一直定居加拿大溫哥華潛心修佛，生活低調，近來透過社交平台分享近況，讓關心她的影迷得以一窺其恬靜退休生活。

王祖賢溫哥華寓所首曝光 巨型廚房親自煮菜做飯王祖賢最新曝光加拿大寓所寬敞舒適，走簡約風格。（香港星島日報）

最近一段影片曝光王祖賢加拿大寓所，簡約而溫馨的家居佈置，反映了她洗盡鉛華後，那份追求平淡的生活態度。從影片中可見，王祖賢住處裝潢風格樸實無華，與昔日幕前巨星形象形成鮮明對比。

王祖賢溫哥華寓所首曝光 巨型廚房親自煮菜做飯她在艾灸館親自招呼客人，不少人慕名而來，只想見女神一面。（香港星島日報）

客廳核心是一個典雅白色壁爐，寬大窗戶引入了自然光線，讓室內顯得明亮，飯廳則擺放了一張偌大木製餐桌，約可容納6人共餐，配上古色古香木椅，充滿傳統家庭溫馨感；室內廚房很寬敞，空間感十足，設計以實用為主，櫥櫃採用淺木色調，讓她得以經常下廚做飯。

外出吃早餐，王祖賢也會帶著愛犬。（香港星島日報）外出吃早餐，王祖賢也會帶著愛犬。（香港星島日報）

港媒報導，王祖賢除了享受家居生活，近年也在溫哥華開設養生艾灸館，不時親自坐鎮店內。影片中更見到她親手為客人沖茶服務，絲毫沒有巨星架子，無論是在家中為朋友下廚，還是在店裡招待客人，王祖賢悠然自得，活出了屬於自己的幸福。

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