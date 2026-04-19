政治人物不信任度逾50％ 名嘴揭只有這3人

柯文哲16日到雲林北港參加白沙屯媽祖進香活動受訪時連說3次「謹言慎行」，左為黃國昌。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「中配立委」李貞秀13日被民眾黨開除黨籍，其後頻上政論節目砲轟黨主席黃國昌等人，創黨主席柯文哲對此有回應，引來電視名嘴、資深媒體人張益贍表示，柯文哲躲多日終於說話，結論卻是「李貞秀把自己搞成這樣」，認為柯文哲行徑猶如「渣男」。

張益贍18日晚間在臉書發文再度點名柯文哲，透露自己在輔選時，「廉價網紅」還在「媽媽10塊」好嗎？他表示：「不懂就不要裝懂，回去打電玩啦！」他指出，仇恨值看的不是「信任度（好感度）」高低，看的是「不信任度（反感度）」的高低，而且因為政黨支持度結構問題，「不信任度」超過50%才有仇恨值「選戰操作」意義。

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最後張益贍說，目前台灣政治人物「不信任度」超過50%的只有3人：「柯文哲、黃國昌、鄭麗文。」

柯文哲16日到雲林北港參加白沙屯媽祖進香活動，針對李貞秀對黨內多人開砲，他表示剛開始大家都很幫李貞秀，後來有數百人打電話具名檢舉，且中評會7票全數通過開除，他尊重黨的機制，「李貞秀當時要代表中配就應該要謹言慎行，現在還上政論節目亂講話，希望能冷靜一陣子，讓事情結束」，並說「人生還很長」、「重新開始」。

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