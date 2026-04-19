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外國網紅朝聖白沙屯！一路狂收結緣品 驚呼：像見湯姆克魯斯

Prozzie參與白沙屯媽祖進香。（翻攝YT）Prozzie參與白沙屯媽祖進香。（翻攝YT）

〔記者胡御柔／台北報導〕來自海外、長期在台灣生活的YouTuber Prozzie，平時經常透過頻道分享在地觀察與文化體驗。今年，他首度親身參與年度宗教盛事「白沙屯媽祖徒步進香」，並邀請好友崔璀璨及網紅Joyce同行，全程紀錄這場震撼人心的信仰之旅。

三人相約在雲林高鐵站會合，一到現場就感受到台灣人滿滿的人情味。有熱情民眾主動遞上印有「白沙屯媽祖」字樣的提袋，還有色彩繽紛的襪子與進香帽，讓初次參與的Prozzie直呼驚喜連連。

同行的Joyce更是「資深香燈腳」，不僅熟練打開媽祖GPS掌握動向，還興奮大喊「媽祖 is coming！」被笑稱根本是迷妹。她也一路向Prozzie介紹進香文化，強調「現場跟在廟裡看完全不一樣」，讓Prozzie忍不住笑說：「你講得好像我們要看到湯姆克魯斯一樣。」

隨著媽祖鑾轎逐漸靠近，現場氣氛瞬間沸騰，人群開始騷動、跟著移動，甚至不斷有人高喊「不要停！」讓Prozzie一度看得一頭霧水。當他看到周圍信眾紛紛跪下時，更是露出驚訝神情，對眼前的信仰力量感到震撼。

他也親眼見證白沙屯媽祖「路線不固定」的特色。原本直行的鑾轎竟在眼前突然轉彎，讓不少信眾措手不及；就在他替沒能順利鑽轎的人感到惋惜時，媽祖鑾轎又突然回頭，讓現場民眾有機會補鑽，戲劇性的一幕讓Prozzie驚呼連連，「就在我旁邊經過，我們超級近！」興奮之情溢於言表。

Prozzie親眼見證媽祖讓民眾鑽轎。（翻攝YT）Prozzie親眼見證媽祖讓民眾鑽轎。（翻攝YT）

Prozzie親眼見證媽祖讓民眾鑽轎。（翻攝YT）Prozzie親眼見證媽祖讓民眾鑽轎。（翻攝YT）

除了震撼的宗教儀式，沿途滿滿的「結緣文化」也讓他印象深刻。各地民眾自發提供食物與物資，讓他形容就像「萬聖節瘋狂送東西」，一路上不斷說「謝謝」，深刻體會到台灣人熱情與信仰交織的獨特魅力。

Prozzie一路收到民眾給予的結緣品。（翻攝YT）Prozzie一路收到民眾給予的結緣品。（翻攝YT）

透過這趟初體驗，Prozzie不僅見識到白沙屯媽祖進香的震撼場面，也更加理解這項傳統活動背後凝聚的人情與文化力量。

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