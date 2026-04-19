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娛樂 最新消息

超狂！何美護照被偷直飛越南 33歲生日驚喜連發

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人何美近期話題不斷，先前因主持中天節目《綜藝OK啦》遭換角引發關注，如今她以滿滿正能量迎接33歲生日，分享一段既意外又難忘的慶生經歷，再度吸引粉絲目光。

藝人何美開心度過33歲生日。（翻攝IG）藝人何美開心度過33歲生日。（翻攝IG）

何美在社群平台透露，今年生日過得格外特別。她笑說，自己竟被閨密「闖空門偷護照」，在毫不知情的情況下被安排飛往越南，意外展開一趟4天3夜的放鬆之旅。她也大方曬出旅遊美照，展現自在愜意的一面。

除了驚喜出國行程，何美也提到生日當天原本沒有打算特別慶祝，卻在最後一刻與好友們相聚吃飯，讓整天行程充滿驚喜與溫度。她也分享，在工作結束後收到品牌運動鞋作為禮物，還在現場被慶生，戴上蛋糕與皇冠裝飾，直接帶著滿滿儀式感赴約晚餐。

藝人何美開心度過33歲生日。（翻攝IG）藝人何美開心度過33歲生日。（翻攝IG）

藝人何美與朋友開心過生日。（翻攝IG）藝人何美與朋友開心過生日。（翻攝IG）

回顧先前的工作風波，何美與羅志祥共同主持的《綜藝OK啦》在開播約3個月後傳出調整主持陣容，最終由林襄接替位置。當時外界一度質疑她的表現，但羅志祥曾公開發聲力挺，表示她並不像外界所說表現不佳，並強調節目安排尊重製作單位決定。

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