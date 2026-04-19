KIMIKO好暖！ 17年前開始提醒女生這些事

「KIMIKO」林睿君身材火辣，有「舞蹈界性感女神」封號。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君身材火辣，有「舞蹈界性感女神」封號，更是人人稱羨創業家，18日在臉書發文憶及17年前開始提醒女生們：「比起盯著體重，妳更該在意自己的體態和狀態。」

KK表示，很多女生到了40歲以後都會發現，真正困擾人的常常不只是一時多了幾公斤，而是體重沒變，整個人看起來卻腫了一圈，「有人是久坐小腹凸，有人是上半身越來越厚，有人明明吃得不多，卻還是覺得自己看起來很腫、很沒精神。」

請繼續往下閱讀...

還有一些變化，KK舉例常常是一點一點出現的，像是駝背、烏龜脖、肩頸緊，甚至連日常走路，都可能慢慢走到越走腿越粗；這些年，KK一直在提醒女生，先看懂自己為什麼變腫，她分析：「腫，不等於胖，很多時候，真正影響一個人看起來有沒有精神、舒不舒服、耐不耐看，關鍵根本不只在體重，而在於妳每天怎麼站、怎麼坐、怎麼走，還有身體長期累積下來的使用順序。」

KK透露自己的教法和做法，一直都很明確，她說：「不要急著看體重的變化，先回頭把那些早就亂掉的姿勢、使用順序，還有站、坐、走路的習慣，一點一點調整回來。」坦言很早就知道，很多人看起來腫一圈、厚一層、沒精神，問題根本不只在吃多了、練錯了。」

到了現在，KIMIKO更確定40歲以後真正耐看的，一直都是整個人的體態、氣色和狀態，17年前就開始提醒女生：「體態，會直接影響妳的狀態。」坦言這句話年輕時不一定聽得懂，「到了40歲，妳會越來越有感。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法