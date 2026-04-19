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郁方道歉仍被打臉！ 立委林月琴：錯在哪要講清楚

郁方（左）批剴剴案社工輕判點名立委林月琴，17日晚間誠心道歉。（翻攝自FB、本報資料照）郁方（左）批剴剴案社工輕判點名立委林月琴，17日晚間誠心道歉。（翻攝自FB、本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕為「剴剴虐死案」四處奔走、不斷發聲的藝人郁方，認為保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死男童「剴剴」，但兒福聯盟社工陳尚潔目睹剴剴身上有多處瘀傷，疏於關切與追蹤，導致剴剴錯失救援機會。

台北地院16日依過失致死罪判陳女2年刑期，郁方怒批「輕判」，並截錯董事會名冊，點名民進黨立委林月琴「串連全國大學社工系道德綁架」未盡監督之職，經立委林月琴發文澄清，郁方17日晚間在臉書貼出道歉文：「感謝林月琴立委的說明，我再次查證後確認，聯合全國10餘所大學社工系所的聲明，並非由林月琴立委發起，對於先前在未完整查證下所做的指稱，我在此誠心向林月琴立委致歉。」

但對於郁方致歉，林月琴並不埋單，《聯合新聞網》報導，林月琴受訪表示：「道歉是道什麼歉？歉在哪裡？」表示真正認錯應是具體說明錯誤之處，非在輿論壓力下簡單帶過，「公眾人物發言影響力大，更應謹慎查證，避免誤導社會。」

林月琴指出錯誤訊息不只影響個人，也可能讓整體公共議題失焦，強調社會對於重大事件的憤怒應該回到制度檢討與事實釐清，而不是「隨便找一個人來打」，她並提及社工體系與社會安全網承擔第一線責任，若輿論錯置焦點，可能削弱制度信任。對她而言，每一次悲劇都應成為修補制度契機，而非淪為情緒宣洩出口。

相關新聞：郁方道歉了！誤指林月琴未監督兒盟 誠心認錯：未來會更謹慎

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