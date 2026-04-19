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娛樂 最新消息

「鈕鈷祿貞秀」上談話節目 身穿名牌成焦點

李貞秀（左）近日頻上各電視台談話節，日前上民視新聞台談話節目《台灣最前線》，身穿名牌服飾成為焦點，右為民進黨立委王義川。（翻攝自許仲江臉書）李貞秀（左）近日頻上各電視台談話節，日前上民視新聞台談話節目《台灣最前線》，身穿名牌服飾成為焦點，右為民進黨立委王義川。（翻攝自許仲江臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨不分區立委李貞秀近日爭議連環爆，除爆料新竹市長高虹安曾收取柯文哲700萬元引發白營內鬨，更被指控為高虹安助理費案的幕後吹哨者。前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年加碼披露，李貞秀2022年有意參選竹北市長卻遭高虹安阻攔，李貞秀昨（5）日於直播中證實當時有意參選，並自比為宮鬥劇《甄嬛傳》中的「鈕鈷祿甄嬛」。

李貞秀近日頻上各電視台談話節，她上民視新聞台談話節目《台灣最前線》，事後節目主持人許仲江曬出李貞秀和其他來賓對話截圖並留言：「鈕鈷祿貞秀來了，針鋒相對，激烈攻防，雖然不認同雙重國籍的中配立委，但民眾黨設局開除，人格毀滅，會議記錄AB版本等等，同樣都看不下去，手法粗糙難看到好好看。」

特別的是，許仲江發文後讓電視名嘴、公民教師黃益中驚問：「我比較她今天這套是什麼名牌？」許仲江也狐疑問：「范倫鐵諾？」桃園市議員于北辰也留言：「仲江～辛苦了！」讓許仲江笑回：「大家都辛苦。」

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