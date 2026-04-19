（專訪）夏和熙拍BL挑戰極限「蕁麻疹纏身」 楊翹碩親密戲零防護「腳一開GG就掉出來」

〔記者李紹綾／專訪〕夏和熙、楊翹碩在BL直式影集《我說愛你是真的》組「隨遇而安CP」。戲外相差10歲的兩人，相處起來卻像「急驚風」遇上「慢郎中」，夏和熙坦言體力雖有落差，但最讓他抓狂的是楊翹碩的「慢」。

夏和熙（左）、楊翹碩在《我說愛你是真的》組「隨遇而安CP」。（記者胡舜翔攝）

夏和熙形容楊翹碩的反應慢了整整十分鐘，「我們已經在聊第四個話題了，他會突然回到第一個。比如剛剛聊貓，半小時後他才接話說『欸那個貓...』，大家真的會集體無言」，楊翹碩在旁一臉無辜解釋：「我會思考比較久，回想自己有沒有類似經歷可以分享。」這種「斷片式」的對話，甚至延伸到片場，當導演已經講到後段動作，楊翹碩才舉手回頭討論第一句台詞的走位，讓自我要求極高、凡事追求效率的夏和熙直呼：「我脾氣偏暴躁直接，真的快瘋掉！」

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夏和熙（左）、楊翹碩在《我說愛你是真的》有大尺度親密戲。（結果娛樂提供）

在夏和熙眼中，楊翹碩是個「句點王」，情緒平穩到幾乎沒有起伏。但令人驚訝的是，楊翹碩自曝國小到高中其實是個超皮的「火爆分子」，他說：「我以前開車會跟人家吵架、下車攔車大小聲，什麼荒唐事都做過。」他回憶，轉捩點是高中時一次打架導致手骨折，當時他躺在醫院的病床上，發現那些所謂的「朋友」根本沒來看他，那一刻他突然看透這些酒肉朋友的虛情假意，「我覺得那是一個當頭棒喝，好像靈魂被打開，有一天我坐在海邊看書喝咖啡，突然回憶湧現，好像『被敲了一下』，覺得我到底在幹嘛」，從那天起，他決定回歸正常生活，遠離壞朋友。

夏和熙（左）、楊翹碩演出BL直式影集《我說愛你是真的》。（記者胡舜翔攝）

現在的楊翹碩，生活步調極慢，喜歡老車與平淡的生活，甚至被同學封為「樹懶」。夏和熙聽完感嘆：「聽你說話感覺人生已過40年，殊不知你還沒30歲。」相比之下，夏和熙是從小生活在「框架」裡的模範生，他自認很遵守規則，因為在演藝圈沒有犯錯空間，所以總是期許自己在框架內做到完美，楊翹碩打趣回：「我小時候也在框架裡面，但我就越來越皮。」

楊翹碩（左）在《我說愛你是真的》積極追愛夏和熙（右）。（結果娛樂提供）

聊到《我說愛你是真的》的尺度，現場氣氛瞬間升溫。夏和熙透露，這部戲的尺度偏大，尤其是番外篇，「我們有床戲，一件一件脫掉到只剩內褲，甚至出現冰塊、手銬等情趣畫面，還有『從後面來』的動作戲」，當被問到是否會跟家人一起看，夏和熙立刻拒絕，高八度喊：「當然不會！誰會跟陌生人甚至家人看自己沒穿衣服的畫面？」他爆料，家人也都很有默契「噤聲」，「他們沒跟我聊，從戲播到現在，好像都很默默，家庭群組也都沒討論」。

楊翹碩（右）拍攝親密戲時，忘了帶「防護措施」，被夏和熙（左）吐槽。（記者胡舜翔攝）

夏和熙的姊夫、前大聯盟左投陳偉殷上月結束WBC經典賽結束回台，曾偷偷進直播間看他與楊翹碩的親密互動，卻全程保持沉默，他回到家被姊夫問：「你直播完了？」他以「嗯」句點姊夫，笑喊：「他進入直播間沒有任何留言，也沒有要跟我對話，所以我就覺得…好吧，那我們就不多聊這件事。」

有趣的是，拍攝親密戲時，楊翹碩竟然忘了帶「防護措施」。夏和熙抱怨：「我有提醒要穿緊身的防護內褲，結果他忘記帶，只穿一件寬鬆四角褲就上場，我穿兩件，他穿一件到底。」夏和熙笑稱，現場因為角度問題，他很常看到楊翹碩「走光」，「他不是一個會在乎被我看到的人，我都直接跟他說『欸，你露出來了』，他就會『喔』的一聲，然後腿夾起來，過一會腳又默默打開，又再度掉出來走光」，兩人在現場的垃圾話對話更是精彩，夏和熙損他：「幹嘛，你是台北小巨蛋啊？」楊翹碩則回：「沒有，是大巨蛋。」讓全場笑噴。

楊翹碩（左）、夏和熙在《我說愛你是真的》有大尺度親密戲。（結果娛樂提供）

雖然表面上嘻嘻哈哈，但對於主持轉戰演員的夏和熙來說，這部戲帶來的心理壓力遠超想像。他坦言，播出的前一週他感冒了四次，首映當天更是出現急性蕁麻疹，「即使主持金鐘獎我都沒有這樣，這部戲真的讓我壓力很大」，他說因為演戲是不擅長的領域，從前製到宣傳長達半年，一直處於高度緊張狀態。反觀楊翹碩，依舊是老神在在，直到最近才開始感到緊張，甚至還在直播時睡著，讓夏和熙哭笑不得。

除了工作步調不同，兩人的生活習慣也大相徑庭。楊翹碩自招是「極致睡眠者」，手機長年靜音加關震動，「我不喜歡人家吵我，朋友找不到我就會找我哥，我哥就是我的市內電話」，先前赴泰國拍BL團綜時，楊翹碩更因為鬧鐘響了五次都沒醒，讓睡在一旁的夏和熙差點抓狂，「我就叫他起來，他就說『我鬧鐘又沒響』，我真的是…先深呼吸一大口氣」，楊翹碩則說：「我沒聽到聲音，一定是你晚上一直開燈，所以我才沒睡好。」他自招睡著時不能有任何光線，「手機開勿擾模式，我很享受睡覺的時刻」。

夏和熙（左）、楊翹碩在《我說愛你是真的》組「隨遇而安CP」。（結果娛樂提供）

但在愛情觀上，在愛情觀上，楊翹碩是個願意為另一半付出的「付出型」人格，「我自己用舊手機沒關係，但我會想給另一半最好的」，夏和熙則顯得理性許多：「我是公平的，我有什麼，你也會有什麼」，展現出截然不同的感情溫度。

夏和熙感性表示，透過這部戲，他看到了自己從未有過的面相，包括害羞、悲傷與真實的情感流動。儘管在禮拜五晚上的信義區鬧區演悲傷戲讓他感到羞愧，但最終呈現出來的細膩畫面，讓他覺得這一切的回饋與收穫都非常值得。

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